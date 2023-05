Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) έδωσε έγκριση στην εταιρεία εμφυτευμάτων εγκεφάλου Neuralink του Ελον Μασκ.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) έδωσε έγκριση στην εταιρεία εμφυτευμάτων εγκεφάλου Neuralink του Ελον Μασκ για την πρώτη κλινική δοκιμή σε ανθρώπους.

We are excited to share that we have received the FDA’s approval to launch our first-in-human clinical study!



This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our…