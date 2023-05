Στις 12 Οκτωβρίου η κυκλοφορία του φετινού Assassin’s Creed Mirage (vid)

Η Ubisoft επιβεβαίωσε τις φήμες των τελευταίων ημερών.

Επιβεβαιώνοντας τα όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα, η Ubisoft ανακοίνωσε στο πλαίσιο του PlayStation Showcase πως το Assassin’s Creed Mirage θα κυκλοφορήσει στις 12 Οκτωβρίου.

Το νέο trailer δείχνει τον ήρωα να κινείται στην πόλη και να χρησιμοποιεί μερικούς μηχανισμούς που μας στέλνουν πίσω στις πρώτες εποχές της σειράς.

Ο ήρωας Basim καθοδηγείται από τους Hidden Ones με στόχο να εξοντώσει τους αντιπάλους χρησιμοποιώντας διάφορα gadgets, αλλά και τακτική stealth και parkour.

Από θέμα setting βλέπουμε την πανέμορφη Βαγδάτη με κάθε λεπτομέρεια.

Το παιχνίδι αναπτύσσεται από την Ubisoft Bordeaux (Assassin’s Creed Valhalla: Wrath of the Druids) και θα κυκλοφορήσει για PC, PS4, PS5, Xbox One και Xbox Series X/S.