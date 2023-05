BPA: Η τοξική χημική ουσία εντοπίζεται σε αθλητικά ρούχα και εσώρουχα

Το BPA, που εντοπίζεται σε κάποια αθλητικά ρούχα και εσώρουχα, είναι μια χημική ουσία, η οποία χρησιμοποιείται για την παρασκευή ορισμένων τύπων πλαστικού και μπορεί να οδηγήσει σε επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία, όπως το άσθμα, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και η παχυσαρκία.

Σε όλο και περισσότερες μάρκες αθλητικών ρούχων και εσωρούχων και ενδυμάτων έχουν εντοπιστεί υψηλά επίπεδα BPA.

Αφού προειδοποίησε τους καταναλωτές τον Οκτώβριο για την BPA στα αθλητικά ρούχα, το κέντρο για την περιβαλλοντική υγεία (CEH) δήλωσε ότι έστειλε νομικές ειδοποιήσεις σε οκτώ ακόμη μάρκες στων οποίων τα κολάν, τα σορτς, τα αθλητικά σουτιέν και τις αθλητικές μπλούζες οι δοκιμές έδειξαν ότι τα ρούχα αυτά θα μπορούσαν να εκθέσουν τους χρήστες σε BPA έως και 40 φορές περισσότερο από το ασφαλές όριο.

