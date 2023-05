Anna Nicole Smith: 6 αποκαλύψεις που κάνει το ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή της, που τελείωσε στα 39

Το ντοκιμαντέρ έκανε πρεμιέρα στο Netflix στις 16 Μαΐου.

«Παντρεύτηκε έναν πολύ μεγαλύτερο άντρα για τα λεφτά», «έκανε παιδί στα 17», «ήταν κουνελάκι του Playboy». Οι βασικές πληροφορίες που έχουμε όλοι στο μυαλό μας όταν ακούμε το όνομα Anna Nicole Smith.

Μία γυναίκα που πέθανε λίγο πριν κλείσει τα 40, λίγους μήνες αφότου έχασε τον γιο της. Μία γυναίκα που ένιωθε να ταυτίζεται βαθιά με τη Marilyn Monroe και ονειρευόταν να γίνει διάσημη και πλούσια.

Το ντοκιμαντέρ του Netflix, "Anna Nicole Smith: You Don't Know Me" ρίχνει φως στη ζωή της, μέσα από συνεντεύξεις με ανθρώπους που έζησαν μαζί της και υλικό από προσωπικές στιγμές της αλλά και δημόσιες εμφανίσεις. Η Anna Nicole Smith ήταν η απόλυτη σεξοβόμβα των 90s, αλλά μήπως ήταν απλώς ένα ρόλος που κάλυπτε ένα βαθύ συναισθηματικό κενό;

