FIFA 23 από €20,99 και άλλα δημοφιλή παιχνίδια σε προσφορά για PS4 και PS5

Νέο κύμα εκπτώσεων για δημοφιλείς τίτλους στην αγορά των videogames.

Μία νέα σειρά εκπτώσεων και προσφορών ξεκινάει το PlayStation για τους κατόχους PS4 και PS5.

Το PlayStation Store προσφέρει το Big Games Big Deals promotion, κατά τη διάρκεια του οποίου θα υπάρχουν μεγάλες μειώσεις τιμών σε πετυχημένα παιχνίδια της Sony και τρίτων συνεργατών της.

Οι προσφορές ισχύουν ήδη και θα τις βρείτε ενεργές έως και τις 24 του μήνα και μπορείτε να τις εντοπίσετε είτε από το σχετικό εικονίδιο μέσα στο PlayStation Store από την κονσόλα σας, είτε από την επίσημη ελληνική σελίδα τους εδώ.

Από τις σημαντικότερες προσφορές που βρήκαμε ξεχωρίζουμε τις παρακάτω.

Call of Duty Modern Warfare 2 Vault Edition PS4, PS5: €82,49

Dead Space Digital Deluxe Edition PS5: €62,99

Diablo Prime Evil Collection PS4, PS5: €19,79

Diablo 2 Resurrected PS4, PS5: €13,19

Far Cry 6 PS4, PS5: €17,49

FIFA 23 PS4: €20,99

FIFA 23 PS5: €31,99

Football Manager 2023 Console PS5: €29,99

Need for Speed Unbound PS5: €23,99

The Callisto Protocol Digital Deluxe Edition PS5: €53,99

The Witcher 3 Wild Hunt PS4, PS5: €14,99

WWE 2K23 Deluxe edition PS4, PS5: €74,99