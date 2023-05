Μήπως έφτασε η ημέρα που πρέπει να τη «δεις αλλιώς»;

Κάνε τα βράδια σου πιο όμορφα, πιο νόστιμα, πιο ξεχωριστά και χαλάρωσε.

“Come on, come on turn your radio on” η ζωή είναι ωραία σε όλες τις εποχές! Παραδέξου το και άφησε στην άκρη ότι σε κάνει να τα βλέπεις όλα “κάπως”. Λίγο που έχεις τις μαύρες σου, λίγο η κούραση της δουλειάς, ο πάνω από εσένα στο γραφείο που πάντα κάτι παραπάνω θα θέλει είναι αρκετά για να σε κάνουν να νιώσεις down. Όλα αυτά μέχρι πέρσι γιατί από φέτος πρέπει να δεις τη ζωή με μια πιο αισιόδοξη ματιά. Ε...ναι έχει φτάσει η ώρα να βρεις την αληθινή αξία της κάθε στιγμής.

Λίγο ο γενναιόδωρος ήλιος, λίγο αυτό το ανάμεικτο άρωμα που θυμίζει κάτι σε Άνοιξη με Καλοκαίρι , λίγο η μέρα που έχει μεγαλώσει και νιώθεις οτι μπορείς να προλάβεις τα πάντα, λίγο η καλή παρέα, και φυσικά ένα δροσερό Πλωμάρι....είναι μάλλον αρκετά για να τη «δεις» αλλιώς.

Κάνε εικόνα στο μυαλό σου εκείνο το απόγευμα καλοκαιριού. Μόλις είχατε καθίσει με τους κολλητούς σου σ’ ένα τραπέζι που σχεδόν το έβρεχε η θάλασσα. Μετά από μια εξαντλητική από τις βουτιές ημέρα είχε φτάσει η στιγμή της μεγάλης απόλαυσης. Τα ποτήρια γέμισαν, τα χείλη γέλασαν, οι μυρωδιές των μεζέδων σας ξετρέλαναν και όλοι μαζί ήπιατε ένα Ούζο Πλωμάρι στην υγειά της παρέας.

Πόσες τέτοιες στιγμές έχεις ζήσει και πόσες θα ήθελες να ζήσεις ακόμα... Δεν υπάρχει σύγκριση από το αίσθημα της καλοκαιρινής ραστώνης, του ήλιου που σε «χτυπάει» στο πρόσωπο και της απόλυτης ελευθερίας που νιώθεις όταν «γυρνάς» όλη μέρα με το μαγιό σου.

Δεν υπάρχει ωραιότερη στιγμή να ανοίξεις ένα Ούζο Πλωμάρι από την στιγμή εκείνη που χωρίς να έχεις βγάλει από πάνω σου το θαλασσινό αλάτι, ακούς τη μουσική που κάνεις κέφι και απολαμβάνεις γνήσιους καλοκαιρινούς μεζέδες.

Και αν όλα αυτά σου φαίνονται μακρινά...και δεν θέλεις να χάσεις χρόνο ούτε να στερηθείς τις μικρές απολαύσεις τις ζωής, σου έχουμε πρόταση. Άραξε στο μπαλκόνι σου, κάλεσε και λίγους φίλους, βάλε δυνατά τη μουσική και άνοιξε ένα δροσερό Πλωμάρι. Αφού δεν μπορείς να φύγεις ακόμα διακοπές, φέρε τις διακοπές στην αυλή σου! Άρωμα καλοκαιριού και γεύση γλυκάνισου στο σπίτι σου με θέα τα λουλούδια σου, με ήχο τα αγαπημένα σου τραγούδια.

Κάνε τα βράδια σου πιο όμορφα, πιο νόστιμα, πιο ξεχωριστά και χαλάρωσε. Μέχρι να φτάσει η ώρα να φτιάξεις βαλίτσα σχεδίασε μικρές καθημερινές απολαύσεις και μικρές εβδομαδιαίες αποδράσεις. Όπως ακριβώς έκανες τον χειμώνα που όταν είχε ήλιο είχε Πλωμάρι!

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο οργανώσου και τώρα.

Η ώρα του Ούζου άλλωστε είναι κυρίως ώρα της ζεστασιάς, της ανεμελιάς, της χαλαρής διάθεσής, της παρέας.