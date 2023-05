Οι ΚΑΤΑΤΟΝΙΑ στο Gazzetta: «Κάθε νέο άλμπουμ είναι ένα λευκό χαρτί για εμάς»

Oι ασταμάτητα δημιουργικοί KATATONIA επιστρέφουν στην Ελλάδα για μία μοναδική εμφάνιση στις 27 Μαΐου στο Fuzz Live Music Club!

Ενα Metal συγκρότημα, χωρίς όρια και περιορισμούς στον ήχο όπως έχει περιγράψει ο Αnders Nyström στο παρελθόν, έρχεται για να προσφέρει στο ελληνικό κοινό «σύγχρονο εναλλακτικό ήχο, απαλλαγμένο από κάθε τι γλυκανάλατο και κλισέ».

Τα πρώτα βήματα έγιναν στη Στοκχόλμη το 1991 από τους Jonas Renkse και Anders Nyström με την ιδιαίτερη αγάπη των δύο στους Paradise Lost να είναι εμφανής στα αρχικά studio κομμάτια τους.

Αλλαγές στη σύνθεση, αύξηση δημοτικότητας αλλά και συνεργασίες - φωτιά όπως αυτή με τον Mikael Åkerfeldt των Opeth συνέθεσαν το παζλ του συγκροτήματος που σταδιακά απομακρύνθηκε από το death metal ψάχνωντας μία πιο μελωδική μορφή.

Μέσα στην πανδημία, χάρισαν στο κοινό τους το ενδέκατο άλμπουμ, City Burials και φέτος επέστρεψαν με το δωδέκατο δίσκο τους, Sky Void of Stars.

Το gazzetta.gr μίλησε με τον Jonas Renkse λίγες ημέρες πριν το πολυαναμενόμενο show στο Fuzz:

Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσατε στην καριέρα σας, κυρίως στην αρχή της;

Εννοείται πως είχαμε αρκετές δυσκολίες και οι περισσότερες αφορούσαν την προώθησή μας. Δυσκολευτήκαμε στο να «βγούμε προς τα έξω» αλλά τελικά το καταφέραμε με τον παραδοσιακό τρόπο της ανταλλαγής των κασετών. Δώσαμε έμφαση στην αυθεντικότητα, την ειλικρίνεια και τη δημιουργικότητα. Μας πήρε χρόνο φυσικά αλλά και αυτό είχε την ομορφιά του μέχρι να έρθει η αναγνώριση.

Δημιουργείτε μουσική τα τελευταία 25 χρόνια. Πως εξελίχθηκε ο ήχος σας μέσα στις δεκαετίες;

Είναι πράγματι ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Για εμάς δεν θα είχε ενδιαφέρον το να κρατούσαμε τον ίδιο ήχο. Πάντα προσπαθούσαμε να έχουμε εξέλιξη και το τωρινό μας στιλ είναι πολύ μακριά από το αρχικό μας. Δεν πήγαμε όμως ποτέ με το ρεύμα. Δεν το κάναμε επιτηδευμένα απλά είχαμε περιέργεια να γνωρίσουμε και άλλους ήχους.

Το άλμπουμ σας "Nights in the New Day" σηματοδότησε μία αλλαγή στον ήχο σας κατά τη γνώμη μου. Τι είχε φέρει την αλλαγή και πως την δέχθηκε το κοινό σας;

Με εκείνο το άλμπουμ άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο. Όλα τα άλμπουμ στην ουσία είναι ένα λευκό χαρτί και το συγκεκριμένο δεν ήταν εξαίρεση. Δεν το βλέπω όμως ως κάτι ξεχωριστό όσον αφορά τον ήχο. Συνεχίζαμε να γράφουμε όπως γράφαμε και για εμάς τότε είχε βγει ως το τέλειο άλμπουμ. Τώρα, δεν κοιτάμε πίσω και προχωράμε στα επόμενα.

Οι στίχοι σας είναι συνήθως σκοτεινοί και πιθανώς βγάζουν μία εσωστρέφεια. Ποια είναι η προσέγγισή σας όταν γράφετε μουσική;

Οι στίχοι μας πάνε χέρι - χέρι με τη μουσική μας. Η μουσική είναι αρκετά σκοτεινή όποτε ο στίχος επηρεάζεται. Όποτε γράφουμε, συνδυάζουμε όσα μας λένε οι νότες και τότε διαμορφώνουμε το τελικό τραγούδι. Σίγουρα στα περισσότερα βρίσκονται μέσα και οι αναμνήσεις μας.

Το άλμπουμ "City Burials" κυκλοφόρησε μέσα στην πανδημία. Πως επηρεάστηκε από την παγκόσμια αναστάτωση;

Ήταν ήδη έτοιμο πριν ξεσπάσει η πανδημία αλλά ήταν πολύ δύσκολο το να μην κάνουμε περιοδεία ή προώθηση. Ήταν και αυτό κάτι νέο και πολύπλοκο. Συνήθως με την κυκλοφορία του δίσκου, βγαίνουμε για περιοδεία. Βέβαια, υπήρχε και το «θετικό» του ότι μπορούσαμε να μοιράσουμε τη μουσική μας σε μία δύσκολη περίοδο προσφέροντας ένα είδος ανακούφισης.

Αμέτρητες συναυλίες στο ιστορικό σας. Κάποια αξέχαστη στιγμή;

Πράγματι έχουμε επισκεφθεί πάμπολλες χώρες. Μέρη που πιθανότατα δεν θα πηγαίναμε αλλιώς. Είμαστε πολύ τυχεροί. Ξεχωρίζω θα έλεγα την πρώτη φορά στο Μεξικό που ήταν κάτι πολύ διαφορετικό για εμάς. Τρομερή εμπειρία με τόσο πάθος από το κοινό. Πάντοτε όμως υπάρχουν highlights, γνωριμίες και προσωπικά βιώματα.

Ποιες ήταν οι επιρροές σας και πιστεύετε ότι σας ακολουθούν ακόμη;

Όταν αρχίζεις τη μουσική, συνήθως προσπαθείς να «μοιάσεις» με μία μπάντα, έναν ήχο. Εμείς είχαμε ως πρότυπο τους Paradise Lost και αργότερα του The Cure και τους Fields of the Nephilim. Στη συνέχεια όμως ο ήχος μας εξελίχθηκε σε κάτι δικό μας. Πλέον έχουμε τη δική μας έμπνευση και επιρροή.

Τι να περιμένει το ελληνικό κοινό στη συναυλία σας;

Λατρεύουμε την Αθήνα, η Ελλάδα είναι από τις αγαπημένες μου χώρες, για τη φιλοξενία αλλά και το φαγητό της. Σε κάθε συναυλία μας προσπαθούμε τα ειλικρινή μας συναισθήματα να βγαίνουν στη σκηνή. Δεν είναι μόνο το rock n roll, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο δέσιμο με τη μπάντα μας και το κοινό οπότε είναι σημαντικό αυτό να αποτυπώνεται και από κοντά.



