Σπάνιο είδος πεταλούδας πήρε το όνομα της από κακό του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών

Οι ειδικοί ονόμασαν τις πεταλούδες «Σάουρον» εξαιτίας των μαύρων δαχτυλιδιών που έχουν στα πορτοκαλί φτερά τους, θυμίζοντας το μάτι του Σάουρον που βλέπει τα πάντα, όπως περιγράφεται και στο βιβλίο του Τόλκιν.

Οι επιστήμονες ονόμασαν μια νέα ομάδα πεταλούδων από τον κακό Σάουρον του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

