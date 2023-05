Νέες προσφορές PlayStation για παιχνίδια σε PS4 και PS5

Μειώσεις τιμών σε πολλά και διαφορετικά παιχνίδια για λίγες μέρες ακόμη.

Η Sony και το PlayStation ανακοίνωσαν νέες εκπτώσεις για ακόμη περισσότερα παιχνίδια PS4 και PS5 μέσα στο επόμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα, μέχρι και τις 10 Μαΐου, μπορείτε να κάνετε δικά σας games σε μειωμένες τιμές.

Μερικές από τις σημαντικές προσφορές είναι αυτές των WWE 2K2 Standard Cross-Gen Edition, NFS 2022 Deluxe Edition και Assassin’s Creed Valhalla PS4 & PS5.

Οι τίτλοι αυτοί, μαζί με αρκετούς ακόμη μπορούν να αγοραστούν, να προστεθούν στη συλλογή σας και να μείνουν εκεί για πάντα, αρκεί να προλάβετε τις προσφορές.

Για να τις βρείτε όλες συγκεντρωμένες μπορείτε είτε να μπείτε στο σχετικό εικονίδιο του PlayStation Store από την κονσόλα σας, είτε να μπείτε στο επίσημο site του PlayStation εδώ και να εντοπίσετε μια μεγάλη λίστα. Με μια πρώτη ματιά ξεχωρίζουμε ακόμη τα παρακάτω.

The Last of Us Remastered: €9,99

Assassin’s Creed Valhalla: €17,49

NBA 2K23 Digital Deluxe: €21,14

NFS Unbound: €44,99

Call of Duty Black Ops Cold War Cross Gen Bundle: €29,99