20 κλασικά παιχνίδια ανακοίνωσε η Apple για το Apple Arcade (vids)

Παίξτε μερικά «διαμάντια» του παρελθόντος.

Η Apple ενισχύει τη γκάμα παιχνιδιών του Apple Arcade με 20 ακόμη παιχνίδια που αυτή τη φορά ανήκουν στην κατηγορία των κλασικών.

Μέσα στις προσθήκες βρίσκεται ένα αποκλειστικό co-op Teenage Mutant Ninja Turtles videogame με τίτλο TMNT Splintered Fate, όπου οι παίκτες καλούνται να συνεργαστούν με άλλους για να αντιμετωπίσουν μια σειρά από εχθρούς, όσο ψάχνουν τον Splinter που έχει εξαφανιστεί. Ο τίτλος ανήκει στην κατηγορία των roguelite brawlers, άρα κάθε φορά που θα παίζετε θα βλέπετε και κάτι διαφορετικό.

@TMNT Splintered Fate by @SuperEvilMegaco is a new kind of Teenage Mutant Ninja Turtles game. This co-op brawler has rogue-like gameplay that's different, every time you play. https://t.co/tXGUhCbBlR pic.twitter.com/b7PoJNH5I5

Από τα υπόλοιπα παιχνίδια ξεχωίζει το “What The Car>”, το νεότερο game από το studio Triband των “What The Golf?” και “What The Bat?”.

This secret has been driving us mad



We made an absurd racing game,

and SURPRISE! It's out NOW on @applearcade



You play as a car with legs, and it's called WHAT THE CAR?https://t.co/98CLL3m6DG pic.twitter.com/YD1pFFL5rL