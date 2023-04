The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ταξίδι σε κόσμο μαγικό (vids)

Επισκεφθήκαμε τα γραφεία της Nintendo στη Γερμανία για να δούμε το νέο game.

To Gazzetta βρέθηκε στις αρχές Απριλίου στα κεντρικά γραφεία της Nintendo στη Φρανκφούρτη για να πάρει μια πρώτη γεύση από το The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ένα από τα πλέον αναμενόμενα παιχνίδια του 2023. Μετά από ένα σύντομο briefing, πήραμε στα χέρια μας το χειριστήριο και βρήκαμε ένα Nintendo Switch συνδεδεμένο σε μια μεγάλη τηλεόραση. Εκεί ήρθαμε σε πρώτη επαφή με το game της ιαπωνικής εταιρείας

Το πρώτο μέρος του κόσμου αφορούσε τον πειραματισμό μας με μηχανισμούς. Η φύση του κόσμου του νέου παιχνιδιού φέρνει πολλά αιωρούμενα νησιά πάνω από τη Hyrule και στόχος μας ήταν να κινηθούμε από το ένα στο άλλο. Σε αυτήν την περίπτωση, έπρεπε απλά να αφήσουμε τη φαντασία μας να οργιάσει. Συνδέσαμε βαγόνια για να φτιάξουμε ένα μεγάλο τρενάκι, τους προσαρτήσαμε ανεμιστήρες για να πάρουν τη σχετική ώθηση ή ακόμη και χρησιμοποιήσαμε ρουκέτες στην ασπίδα μας για να πετάξουμε και να γλιστρήσουμε μέχρι την απέναντι πλευρά.

Αφού περάσαμε το πρώτο… tutorial ήρθε η ώρα να πέσουμε στα βαθιά. Με αρκετά μεγάλα ποσά ενέργειας, πήγαμε σε μια εχθρική βάση και έπρεπε να φτάσουμε στην κορυφή του βουνού. Κάπου εκεί αρχίσαμε να ερχόμαστε σε επαφή με τις νέες δυνάμεις και ικανότητες του ήρωα. Αρχικά με το Ascend, ο ήρωας μπορεί να πετάξει κάθετα προς τα πάνω και να ανέβει σε επιφάνειες που βρίσκονται σε πιο ψηλά επίπεδα (μέχρι συγκεκριμένο ύψος). Έτσι, είναι εύκολος ο αιφνιδιασμός αντιπάλων.

Στη συνέχεια δοκιμάσαμε το Fuse. Πρόκειται ουσιαστικά για μια δυνατότητα ενίσχυσης όπλων που γίνεται με αντικείμενα που βρίσκουμε στο έδαφος ή υλικά που ρίχνουν οι αντίπαλοι. Στην περίπτωσή μας, αφού «φάγαμε» δύο στρατιώτες της βάσης, έπεσαν κάτι δόντια σε μορφή κολιέ από το σώμα τους. Το υλικό το αξιοποιήσαμε για να ενισχύσουμε το σπαθί μας και έτσι τα χτυπήματά μας σε αντίστοιχους εχθρούς έγιναν αυτόματα πιο αποδοτικά.

Με τη βοήθεια του μηχανισμού Ultrahand, ο Link μπορεί να πιάνει και να σηκώνει αντικείμενα κάθε μεγέθους και όγκου, κάτι που επιτρέπει πχ. να πάρετε ένα βαρέλι εκρηκτικών και να το πετάξετε προς τους αντιπάλους. Αντίστοιχα, θα σας βοηθήσει να τοποθετήσετε μαζί αντικείμενα και να τα ενώσετε για να φτιάξετε κάτι πιο ισχυρό ή ένα όχημα που θα σας βοηθήσει να διασχίσετε ένα σημείο του χάρτη.

Κάτι που δοκιμάσαμε επίσης και είχε ενδιαφέρον είναι η σύνδεση αντικειμένων σε πλατφόρμες που αιωρούνται. Με αυτές μπορείτε να πάτε από το ένα νησί στο άλλο, αλλά η τοποθέτησή των ενισχύσεων πρέπει να υπακούει στους νόμους της φυσικής. Αν πχ. θέλετε να πετάξετε σε μια πλατφόρμα που βρίσκεται στα ανατολικά και πιο ψηλά από το σημείο που βρίσκεστε, στην πλατφόρμα θα πρέπει να προσαρτήσετε ανεμιστήρες που κοιτούν προς τα κάτω (για να αιωρείστε) και τουρμπίνες ή πυραύλους που κοιτούν προς την κατεύθυνση που θέλετε. Με αυτόν τον τρόπο, η συνολική δύναμη των αντικειμένων αυτών θα σας οδηγήσει εκεί που θέλετε.

Το The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom δείχνει εξαιρετικά υποσχόμενο και αναμένεται στις 12 Μαΐου για το Nintendo Switch.