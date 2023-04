Nightstalker στο Gazzetta: «Με τον καιρό θα γίνεται πιο εύκολο για ελληνικές μπάντες να κάνουν περιοδείες στο εξωτερικό»

Οι Nightstalker και οι Fundracar, ενώνουν τις εκρηκτικές τους δυνάμεις για μια μοναδική βραδιά στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, την Παρασκευή 16 Ιουνίου

"We're gonna live forever

Don't you know, we're all one together

We are the children of the sun"

Ξεκίνα να διαβάζεις αυτή τη συνέντευξη κάνοντας ένα μικρό τεστ. Βάλε ταυτόχρονα να ακούς τον ύμνο "Children of the sun" των Nightstalker (που παραλίγο να μείνει για πάντα σε ένα συρτάρι) και δες αν θα παρασυρθείς σε ένα ρυθμικό headbanging. Θα πόνταρα στο ότι θα το κάνεις.

Η underground ψυχή και ο ωμός, σκληρός ήχος της μπάντας, είναι πιο στακάτος από ποτέ και οι Nightstalker ετοιμάζονται με ορμή να υποδεχθούν το καλοκαίρι ξεκινώντας από την Τεχνόπολη. Εντυπωσιακά riffs, γεμάτα ρεφρέν, groovy μελωδίες δεν σταματούν να σαρώνουν τα stages σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι Nightstalker, έφτιαξαν, έζησαν και ζουν το όνειρο σε κατάμεστες αρένες στα ευρωπαϊκά φεστιβάλ της τελευταίας δεκαετίας.

Ο Argy, ντράμερ τότε, ξεκίνησε την μπάντα, βρέθηκε με τον Αντρέα, έδεσαν πλέον με τον Τόλη και τον Ντίνο αποτελώντας έκτοτε μια τετράδα φωτιά!

Όσα είπε ο Αργύρης στο gazzetta.gr

- Η αρχή της μπάντας τον Σεπτέμβριο του 1989 έγινε σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον τόσο πολιτικά, όσο οικονομικά και κοινωνικά. Πώς ήταν τα πράγματα τότε στην ελληνική μουσική σκηνή, ποιες οι διαφορές με σήμερα;

Όταν αρχίσαμε θυμάμαι πως ήταν δύσκολο μέχρι και τα πολύ βασικά να βρεις όπως μπαγκέτες, χορδές κλπ, πόσω μάλλον όργανα και μέρη για να κάνεις πρόβες και να τζαμάρεις. Εμείς θέλαμε μόνο να παίζουμε δυνατή μουσική. Το περιβάλλον δεν ήταν καθόλου φιλικό στο να έχεις μπάντα. Οικονομικά δυσκολευόσουν τότε να ηχογραφήσεις στα ακριβά αναλογικά στούντιο της εποχής, οπότε έπρεπε να βρεθεί μια δισκογραφική εταιρία να σε υποστηρίξει. Τότε ξεκινούσαν και οι ανεξάρτητες δισκογραφικές, στις οποίες βρήκαν στέγη πολλές καινούριες μπάντες. Δυσκολευόσουν επίσης, να βρεις μέρη να κάνεις live εμφανίσεις και παίζαμε όπου βρεθεί. Εμείς βρήκαμε διέξοδο μέσω της σκηνής των Εξαρχείων, ένα μέρος με συναυλιακούς χώρους, clubs, μουσικούς, καλλιτέχνες γενικότερα. Τώρα όλα είναι πιο απλά γιατί ό,τι χρειάζεται, ήδη υπάρχει. Το internet και η τεχνολογία άλλαξε όλο το σκηνικό και το επίπεδο της σκηνής. Τότε όλα ήταν πιο φλου. Τώρα οι μπάντες είναι οργανωμένες. Και τεχνικά και ότι έχει να κάνει με όλα τα υπόλοιπα (συναυλίες, merch, ηχογραφήσεις κλπ) γιατί υπάρχει η δυνατότητα οικονομική, τεχνολογική και υπάρχουν πολλοί τρόποι να γνωρίσουν πολλοί άνθρωποι την τέχνη σου, κυρίως μέσω του internet .

- Ως προς τις επιρροές της μπάντας, ποιοι θα λέγατε πως ήταν οι πυλώνες;

Σίγουρα έχουμε επιρροές από κλασικά rock και Hard rock συγκροτήματα όπως Black Sabbath, Motorhead, Hawkwind, από την grunge εποχή των 90’s επίσης. Αλλά μέσα στα χρόνια που ακούμε και παίζουμε μουσική έχουμε επιρροές από διάφορες μουσικές. Πάντα είμαστε ανοιχτοί σε διαφορετικά ακούσματα.

- Ολοένα και περισσότερα ελληνικά συγκροτήματα βγαίνουν πλέον σε ευρωπαϊκές ή και παγκόσμιες περιοδείες όπως και εσείς άλλωστε. Είναι ένα milestone για πολλές μπάντες ή όχι;

Η εμπειρία των tour είναι μοναδική. Ακόμα πιο μοναδική όταν πήγαινες σε μέρη που δεν ξέρεις και γουστάρουν αυτό που κάνεις. Είναι η αναγνώριση της δουλειάς σου, αισθάνεσαι ότι κάτι κάνεις σωστά. Είναι αυτό που πρέπει να κάνει κάθε μπάντα. Πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται και πιο εύκολο σε ελληνικές μπάντες να κάνουν περιοδείες στο εξωτερικό.

- Ποιος δίσκος της μπάντας είναι ο προσωπικά αγαπημένος και ποιος πιστεύετε πως χαρακτηρίζει περισσότερο την μπάντα;

Ξέρεις, όλα τα άλμπουμ είναι κομμάτια από την ζωή μου. Υπάρχουν πολλά αγαπημένα τραγούδια σε όλα Από εκεί και πέρα για εμένα είναι το “Use” γιατί μου φέρνει στο μυαλό τις τότε εποχές.

- Ως προς τους στίχους, από την αρχή σας ως σήμερα, υπήρχαν μηνύματα που θα θέλατε να περάσετε;

Πάντα έγραφα και γράφω για στιγμές που έχω ζήσει και για τα συναισθήματα που είχα και έχω την κάθε στιγμή. Πολλοί ταυτίζονται άλλοι όχι. Δεν υπάρχει κάποιο μήνυμα που θα ήθελα να περάσω.

- Θα κάνατε στροφή στον ελληνικό στίχο;

Όπως έχω ξαναπεί, όχι. Και αυτό γιατί πιστεύω πως στη μουσική μας ταιριάζει πιο πολύ η αγγλική γλώσσα.

- Σε συνέντευξή σας είδα πως το 'Children Of The Sun' υπήρχε ως... ιδέα από το 1992. Είναι πλέον αγαπημένος ύμνος. Υπήρχε λόγος που καθυστέρησε τόσο; Μετανιώσατε για αυτό;

Είχαμε την αρχική ιδέα και τίποτε άλλο. Μέσα στα χρόνια ξαναδοκιμάζαμε διάφορα μουσικά μέρη και σχήματα αλλά το αφήναμε πάλι πίσω. Την στιγμή που βρήκαμε το ρεφρέν τότε καταλάβαμε πως ήταν έτοιμο! Εντάξει χρειάστηκαν περίπου 20 χρόνια αλλά το βγάλαμε!

- Τεχνολογία και πλατφόρμες, αλλάζουν πιστεύω τη μουσική βιομηχανία. Ποια είναι η άποψη σας για το spotify και το YouTube ως προς τη διανομή εσόδων στους καλλιτέχνες;

Ναι, η αλλαγή στην μουσική βιομηχανία έχει αλλάξει ριζικά με την τεχνολογία και τις μουσικές πλατφόρμες. Προσφέρουν πιο εύκολη πρόσβαση στο να ακουστεί η μουσική σου διεθνώς. Στο θέμα της διανομής έχει ένα θετικό στοιχείο, ότι είναι πιο αξιοκρατική. Όλα φαίνονται με λεπτομέρεια στον ψηφιακό κόσμο και δεν περιμένεις την κάθε δισκογραφική να σου δώσει τα ψίχουλα που συνήθιζαν να δίνουν. Φυσικά θα μπορούσε να είναι οικονομικά καλύτερη η διανομή, καθώς αυτές οι πλατφόρμες έχουν πια θησαυρίσει.

- Με ποιο από τα μυθικά συγκροτήματα θα θέλατε να παίξετε μαζί;

Προσωπικά ήθελα να έπαιζα με τους Motorhead.

- Ποια πιστεύετε πως ήταν η καλύτερη και η χειρότερη στιγμή της μπάντας;

Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια στιγμή αλλά ήταν γύρω στο 2000 που υπήρχε μεγάλη παρακμή στην μπάντα. Τώρα ζούμε καλές στιγμές πολλές φορές και ειδικά όταν παίζουμε μουσική.

- Η περιπέτεια της υγείας σου, άλλαξε την καθημερινότητα της μπάντας;

Της μπάντας όχι, την δική μου άλλαξε. Τέρμα οι πολλές κραιπάλες...

- Μουσικά σχέδια για το καλοκαίρι;

Το επόμενο live μας είναι στην Τεχνόπολη, σε μια ιδιαίτερη βραδιά με τους Fundracar και τους Bad Habits. Έχουμε επίσης μερικά καλοκαιρινά φεστιβάλ και κάνουμε παράλληλα προπαραγωγή για το καινούριο άλμπουμ.

