Γιατί όλοι, (στο TikTok κι όχι μόνο), είναι εθισμένοι με το ντους αυτήν την περίοδο;

Η προσωπική υγιεινή στην κορυφή των social media.

Δεν παίζει να έχεις σκρολάρει στο TikTok και να «μην πέσεις πάνω σε ένα βίντεο», το οποίο έχει να κάνει με καθαριότητα, προσωπική υγιεινή, προϊόντα περιποίησης, αλλά κυρίως με ντους.

Κοινώς, όλοι πλένονται στα social media και μια γενικότερη εμμονή, γύρω από το θέμα του ντουζ και του μπάνιου, μπορείς να την ξεχωρίσεις.

Από τις τάσεις του "strawberry shower", από στάσεις και συζητήσεις γύρω από το σεξ στο ντους, από τα get ready with me που ξεκινούν σε μια ντουζιέρα μέχρι και το depression showering, δείχνουν πώς το ντους έχει αποκτήσει νέα θέση στην καθημερινότητα μας

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ...