Απίστευτο: Το Twitter επιβεβαίωσε ψεύτικο λογαριασμό της Disney!

Δημιουργία ενός troll και χωρίς καμία σχέση με την εταιρεία.

Η κατάσταση με τους επιβεβαιωμένους λογαριασμούς στο Twitter έχει καταντήσει σχεδόν ανέκδοτο για την αγορά της τεχνολογίας και του internet και φαίνεται πως τα πράγματα έχουν γίνει ακόμη χειρότερα απ’ όσο μπορεί να φανταστεί κανείς.

Οι εταιρείες και οι οργανισμοί που θέλουν να εμφανίζουν το χρυσό σύμβολο της επιβεβαίωσης καλούνται να περάσουν μία συγκεκριμένη διαδικασία επιβεβαίωσης στοιχείων και αξιολόγησης, ωστόσο μετά από έρευνα χρηστών, το Twitter επιβεβαίωσε έναν λογαριασμό με το username @DisneyJuniorUK, ο οποίος δεν έχει την παραμικρή σχέση με την Disney και την πλατφόρμα παιδικού περιεχομένου της.

Μάλιστα, ο δημιουργός της είναι ο χρήστης @7virtues_, ο οποίος την ξεκίνησε το 2021 και κατά κύριο λόγο για λόγους τρολαρίσματος!

Όταν ο ίδιος ο δημιουργός του ανακάλυψε ότι το Twitter ενεργοποίησε την χρυσή πιστοποίηση στο λογαριασμό του, ξεκίνησε μία νέα σειρά αναρτήσεων.

For a few brief hours, it was beautiful @DisneyJuniorUK #TwitterVerification#DisneyJuniorUK pic.twitter.com/gg7E2kVCZn