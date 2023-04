To Twitter δεν επιστρέφει τα χρήματα των αιτήσεων εταιρειών για τη «χρυσή επιβεβαίωση» λογαριασμών

Στα 1000 δολάρια η αίτηση, τα χρήματα μένουν στην εταιρεία του Μασκ όπως και να ‘χει.

Η κατάσταση με τους επιβεβαιωμένους λογαριασμούς στο Twitter έχει αλλάξει άρδην τους τελευταίους μήνες και οι εταιρείες που απαιτούν «χρυσή επιβεβαίωση» με το σχετικό εικονίδιο δίπλα από το όνομά τους πρέπει να κάνουν σχετικές αιτήσεις. Ωστόσο, φαίνεται πως ο Έλον Μασκ επιφύλασσε εκπλήξεις για όσους δεν έχουν δει τους όρους των αιτήσεων αυτών.

Συγκεκριμένα, φαίνεται πως ακόμη κι αν το Twitter δεν δεχτεί μια αίτηση και δεν δώσει το σχετικό εικονίδιο στο λογαριασμό, τα 1000 δολάρια που απαιτούνται για την κατάθεση δεν επιστρέφονται! Εταιρείες άρχισαν να το ανακαλύπτουν μετά από τους πρώτους που… την πάτησαν και όπως αναμενόταν ξεκίνησε νέος πόλεμος με τον δισεκατομμυριούχο.

saw someone complaining that they applied for twitter verified organisation status ($1,000), were refused, and they just discovered that you should always read the T&Cs pic.twitter.com/evrtcZC4eb