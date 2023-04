Netflix: Αυτές είναι οι 10 πιο επιτυχημένες σειρές από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας

Ποιες σειρές έχουν δει περισσότερο οι θεατές στο Netflix από την πρώτη ημέρα;

Το Netflix μπορεί να μην δίνει τακτικά κάποια ακριβή στοιχεία για την επιτυχία των σειρών του, ωστόσο στο πλαίσιο των πρόσφατων οικονομικών του αποτελεσμάτων ανακοίνωσε και τις 10 πιο επιτυχημένες σειρές από την έναρξη της λειτουργίας του μέχρι και σήμερα.

Η πλατφόρμα αναφέρει πως μετράει και κατατάσσει τις Top παραγωγές του βάσει των ωρών θέασης που συγκεντρώνουν στις πρώτες 28 ημέρες διάθεσής τους.

Μεγάλοι νικητές, όπως φαίνεται, αποδεικνύονται τα Stranger Things και Bridgerton, ενώ σε καλές θέσεις πλασάρονται και τα The Witcher και Lucifer.

Ας δούμε αναλυτικά τη δεκάδα.

1. Stranger Things – Σεζόν 4 / 1,35 δισεκατομμύρια ώρες παρακολούθησης

2. Wednesday / 1,23 δισεκατομμύρια ώρες παρακολούθησης

3. DAHMER – Monster: The Jeffrey Dahmer Story / 856,2 εκατομμύρια ώρες παρακολούθησης

4. Bridgerton – Σεζόν 2 / 656,2 εκατομμύρια ώρες παρακολούθησης

5. Bridgerton – Σεζόν 1 / 625,5 εκατομμύρια ώρες παρακολούθησης

6. The Night Agent – Σεζόν 1 / 605 εκατομμύρια ώρες παρακολούθησης

7. Stranger Things – Σεζόν 3 / 582,1 εκατομμύρια ώρες παρακολούθησης

8. Lucifer – Σεζόν 5 / 569,4 εκατομμύρια ώρες παρακολούθησης

9. The Witcher – Σεζόν 1 / 541 εκατομμύρια ώρες παρακολούθησης

10. Inventing Anna / 511,9 εκατομμύρια ώρες παρακολούθησης