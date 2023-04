Fast X: Ο Jason Momoa διαλύει το Βατικανό στο νέο trailer της ταινίας

Ακόμη περισσότερη δράση από τους «Μαχητές των δρόμων» στην προτελευταία τους ταινία.

Η ώρα που θα κάνει πρεμιέρα το Fast X πλησιάζει και ο Jason Momoa δείχνει πως θα βάλει δύσκολα στην παρέα του Vin Diesel.

Ο κεντρικός κακός είναι διατεθειμένος να ανατινάξει τα πάντα, όπως φαίνεται στο νεότερο trailer που τον δείχνει να βάζει βόμβες και να εκτοξεύει πυρά προς κάθε κατεύθυνση στο Βατικανό.

Ο Vin Diesel θα πρέπει για άλλη μια φορά να μαζέψει την υπόλοιπη ομάδα και στο trailer βλέπουμε ακόμη τους Brie Larson, Michelle Rodriguez, Ludacris, Tyrese Gibson, Jason Statham, Charlize Theron, John Cena και Helen Mirren.

Το Fast X έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 19 Μαϊου.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε πως την τελευταία ταινία Fast & Furious θα σκηνοθετήσει ο Louis Leterrier (Now You See Me, Transporter).