Stereo Express: Ο δημοφιλής DJ/producer έρχεται στις 23 Απριλίου στο Bolivar

Την Κυριακή 23 Απριλίου Bolivar & Minotaur-Minotaur παρουσιάζουν τον δημοφιλή dj/producer StereoExpress - Μαζί του οι Deerislnd (U.Nid) / Steph b2b Modok / Rezo / Avalon

Bolivar: Λ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος 174 55

Info & Reservations: 6970367684 – 6989860678

Κυριακή 23 Απριλίου Bolivar & Minotaur-Minotaur παρουσιάζουν τον δημοφιλή dj/producer Stereo Express. Ο Γερμανός καλλιτέχνης έχει αναγνωριστεί το 2020 ανάμεσα στους 10 κορυφαίους producers melodic techno παγκοσμίως και έρχεται για πρώτη φορά στο Bolivar για ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα γεμάτο μελωδία. Μαζί του οι Deerislnd (u.nid), Steph b2b Modok, Rezo, Avalon.

Feel the Sand, Feel the Sea, Feel the Air

Live the Experience

Hyperlinks:

Official Url: www.bolivar.gr

Official Facebook Page: https://www.facebook.com/BolivarBeachBar

Official You Tube Page: https://www.youtube.com/channel/UCn74-PKG6l3mC7STG0od2hQ

Official Google Map: https://www.google.gr/maps/place/Bolivar+Beach

Event Info:

Ώρα Έναρξης :15:00

Είσοδος: δωρεάν

Event Link: https://www.facebook.com/events/442966154703418

Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου – Transportation Check Link:

http://www.zee.gr/stop/1549

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684