Ρινόκερος αναποδογύρισε αμάξι την στιγμή που άνθρωποι έκαναν σαφάρι (vid)

Τον απόλυτο τρόμο έζησαν άνθρωποι που πήγαν να κάνουν σαφάρι, καθώς ένας ρινόκερος τους επιτέθηκε, με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν.

Οι ρινόκεροι είναι ένα από τα πιο μεγαλοπρεπή πλάσματα που προκαλούν δέος στο ζωικό βασίλειο, αλλά μπορούν επίσης να γίνουν απίστευτα επικίνδυνοι. Παρά το τεράστιο μέγεθός τους και τον φαινομενικά αργό ρυθμό τους, οι ρινόκεροι είναι ικανοί να αναπτύσσουν ταχύτητες έως και 56 χιλιόμετρα την ώρα, γεγονός που τους καθιστά ένα από τα ταχύτερα χερσαία ζώα του πλανήτη.

Όταν ένας ρινόκερος επιτίθεται, είναι πολύ λίγα αυτά που μπορούν να γίνουν για να τον σταματήσουν και οι συνέπειες μπορεί να είναι θανατηφόρες. Φανταστείτε να οδηγείτε στην αφρικανική σαβάνα, απολαμβάνοντας τα αξιοθέατα και τους ήχους της φύσης, όταν ξαφνικά, από το πουθενά, ένας τεράστιος ρινόκερος εμφανίζεται μπροστά στο όχημά σας.

Terrifying moment when a Rhino charges you & your vechicle flips! 😨🦏 pic.twitter.com/nZpx32I4Dn