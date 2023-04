Οκτώ αξιολάτρευτα ζώα που μπορούν να σε σκοτώσουν (vid)

Τα συγκεκριμένα ζώα, παρά το γεγονός ότι είναι αξιαγάπητα, μπορούν να αποδειχθούν τρομερά επικίνδυνα.

Κάποια ζώα είναι χαριτωμένα και κάποια άλλα είναι χαδιάρικα. Υπάρχουν, όμως, και ορισμένα που είναι ταυτοχρόνως και πολύ επικίνδυνα, παρόλο που νομίζουμε πως ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Τα ζωάκια που ακολουθούν είναι όμορφα και αξιαγάπητα, ωστόσο θα μπορούσαν, πάνω σε ένα επιθετικό ξέσπασμά τους, μέχρι και να σε σκοτώσουν. Πάμε να τα δούμε, ένα προς ένα:

Κοάλα

Μπορεί να φαίνεται δύσκολο να το πιστέψει κανείς, αλλά αυτά τα πλάσματα έχουν μια σκοτεινή πλευρά. Τα ζωάκια αυτά είναι γνωστό ότι κυνηγούν σκύλους και ανθρώπους, σε σημείο που να έχουν τραυματίσει ή και σκοτώσει το θύμα τους

Τον Δεκέμβριο του 2014, η Mary Anne Forster από τη Νότια Αυστραλία δέχτηκε το δάγκωμα ενός κοάλα, αφού προσπάθησε να προστατεύσει τα δύο σκυλιά της από το ζώο. Το κοάλα βύθισε τα δόντια του στο πόδι της. Η γυναίκα κατέληξε στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη.

Κάστορες

Οι κάστορες έχουν τεράστια, αιχμηρά δόντια που δεν σταματούν ποτέ να μεγαλώνουν. Είναι άγρια στο έδαφος, χτίζουν πολύπλοκες υποθαλάσσιες φωλιές με.. αρχιτεκτονική ακρίβεια. Ένας ψαράς στη Λευκορωσία πέθανε όταν ένας κάστορας δάγκωσε τη μηριαία αρτηρία του άνδρα.

Σε μια λίμνη, μέσα σε πάρκο σκύλων στην Αλάσκα, κάστορες έστειλαν 6 σκύλους στον κτηνίατρο για ράμματα, αναγκάζοντας τους υπεύθυνους του πάρκου να αναρτήσουν πινακίδες που γράφουν «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ ΚΑΣΤΟΡΕΣ ΖΟΥΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ!»

Αγελάδες

Μερικές αγελάδες, όπως τα βοοειδή Heck, μπορούν να να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες. Υπάρχουν πολλές αναφορές για επιθέσεις των ζώων αυτών κατά ανθρώπων, πολλές φορές θανατηφόρες.

Ο αγρότης και φωτογράφος Derek Gow έφερε ένα κοπάδι βοοειδών Heck στη φάρμα του στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2009. «Θα προσπαθούσαν να σκοτώσουν οποιονδήποτε. Η ενασχόληση με αυτά τα ζώα δεν ήταν καθόλου διασκεδαστική», είχε δηλώσει στον Guardian για την επαφή του με τα εν λόγω ζώα.

Δελφίνια

Ακούγεται εξωφρενικό, αλλά είναι αλήθεια: τα δελφίνια μπορεί να είναι αρκετά επικίνδυνα. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου έχουν προσπαθήσει να βιάσουν και να πνίξουν ανθρώπους, ενώ έχει καταγραφεί από επιστήμονες η τάση τους να κακοποιούν και να βιάζουν ομαδικά τα θηλυκά, αιχμαλωτίζοντάς τα για ολόκληρες εβδομάδες.

Επίσης, σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα δελφίνια διασκεδάζουν δολοφονώντας μωρά φώκιες, αλλά και μωρά αρσενικών δελφινιών που θεωρούν ανταγωνιστές τους.

Κυνόμυες

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι κυνόμυες με τη χαρακτηριστική λευκή ουρά κυνηγούν και σφάζουν σκίουρους, με τους οποίους έχουν μεγάλο ανταγωνισμό. Τα Prairie dogs είναι φυτοφάγα, οπότε μόλις δαγκώσουν τους σκίουρους μέχρι θανάτου, απλώς πετούν τα κουφάρια τους.

Τα ζώα αυτά, παρά την όμορφη όψη, έχουν ένα ξεκάθαρο κίνητρο: να σκοτώνουν τα μωρά των εχθρών τους, ώστε να έχουν περισσότερα μωρά και να έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσουν.

Λόρις

Όταν ένα loris νιώθει ότι απειλείται, βάζει τα χέρια του πάνω από το κεφάλι του. Αυτή είναι ξεκάθαρα μια κίνηση στρατηγικής: Το μικρό αυτό ζώο παράγει τοξίνες στα μπράτσα του και γεμίζει το στόμα του με δηλητήριο.

Ενώ το ίδιο το δηλητήριο είναι αρκετά ισχυρό μόνο για να σκοτώσει μικρότερα ζώα, τα δαγκώματα του Λόρις έχουν στείλει ανθρώπους -συμπεριλαμβανομένου ενός ερευνητή- στο νοσοκομείο με αναφυλακτικό σοκ.

Κύκνοι

Όπως όλοι φαντάζονται, οι περισσότεροι κύκνοι εκεί έξω είναι άκακοι. Κάποιοι, όμως, έχουν υπάρξει ιδιαιτέρως επικίνδυνοι. Δείτε τον Hannibal, τον κύκνο που σκότωσε 15 κύκνους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους στο κάστρο Pembroke στην Ουαλία. Ο κύκνος δάγκωσε τα θύματά του, τα χτυπούσε με τα φτερά του, τους έσπασε τα δάχτυλα των ποδιών και κράτησε το κεφάλι τους κάτω από το νερό μέχρι να τους πνίξει.

Από την άλλη, υπάρχει και το παράδειγμα του Asbo, του κύκνου που τρομοκρατούσε τους κωπηλάτες στον ποταμό Καμ στο Κέμπριτζ για χρόνια. Ο Asbo (συντομογραφία του «Anti-Social Behavior Orders») πραγματοποιούσε επιθέσεις τακτικά και μάλιστα αναποδογύριζε βάρκες και σκάφη.

Η οργάνωση Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) πήρε άδεια να μετακινήσει τον κύκνο και την σύντροφό του σε άλλη κομητεία. Ένα χρόνο αργότερα, ένας νεαρός αρσενικός κύκνος εμφανίστηκε στο ίδιο σημείο και άρχισε να απειλεί τους ανθρώπους.

Ιπποπόταμοι

Οι ιπποπόταμοι ζουν σε αγέλες με πληθυσμό έως και 40 ζώα. Δεν είναι καθόλου κοινωνικοί ως προς κάποιο άλλο ζώο ή άνθρωπο και έχει καταγραφεί μάλιστα ότι είναι πολύ επιθετικοί. Δεν επιτίθονται άσκοπα στον άνθρωπο, αλλά εάν εκείνος πλησιάσει την περιοχή τους, τότε επιστρατεύουν τους κυνόδοντές τους, που έχουν μήκος 50 εκατοστά, ενώ χρησιμοποιούν το κεφάλι τους ως πολιορκητικό κριό.

Κάθε χρόνο, ο ιπποπόταμος, σκοτώνει περισσότερους ανθρώπους από ό,τι τα λιοντάρια, οι τίγρεις ή οι αρκούδες. Συγκεκριμένα, οι ιπποπόταμοι καταφέρνουν να σκοτώσουν περίπου 500 ανθρώπους κάθε χρόνο. Μπορούν να φτάσουν ταχύτητες έως και 30 μίλια την ώρα στη στεριά, ξεπερνώντας ακόμη και τον Γιουσέιν Μπολτ.