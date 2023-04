Τρόμος στη Βρετανία: Επιβάτες «εγκλωβίστηκαν» στο ψηλότερο τρενάκι λούνα παρκ εν μέσω ισχυρών ανέμων (vid)

Τρόμο προκαλεί η στιγμή που οι επιβάτες «κόλλησαν» κοντά στην κορυφή του υψηλότερου τρενου λούνα πάρκ της Βρετανίας, εν μέσω ισχυρών ανέμων.

Σε περιπέτεια εξελίχθηκε μια εμπειρία διασκέδασης για δεκάδες άτομα καθώς το πιο ψηλό rollercoaster της Βρετανίας σταμάτησε σχεδόν στην κορυφή της διαδρομής, λόγω ξαφνικής εκδήλωσης ισχυρών ανέμων.

This is the moment The Big One in Blackpool ground to a halt after a sudden change in weather conditions. Passengers had to walk down from the peak of the rollercoaster. Read more: https://t.co/GWxVh9Oudi pic.twitter.com/UEIGyIHxwX

Οι επιβάτες του χρειάστηκε να εγκαταλείψουν το Big One στο λούνα παρκ Pleasure Beach και να επιστρέψουν στην ασφάλεια του εδάφους από τις τρομακτικά απότομες σκάλες έκτακτης ανάγκης.

This was the ride after us yesterday on The Big One at #Blackpool It was cold, raining and quite windy!! Staff did great job getting everyone down though!! 🎢 pic.twitter.com/ETd7yfEvwE