A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight - ανακοινώθηκε η νέα σειρά prequel του Game of Thrones (vid)

Ανακοινώθηκε επίσημα από τη Warner για τη νέα της υπηρεσία Max.

Στο πλαίσιο των ανακοινώσεων της Warner για την νέα μορφή του HBO Max, η γνωστή εταιρεία έκανε την ανακοίνωση και για τη νέα τηλεοπτική σειρά στον κόσμο του Game of Thrones.

Η παραγωγή θα προβληθεί ως A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight και θα είναι prequel αυτής που έχουμε ήδη δει, άρα θα μας ταξιδέψει πολύ πριν τα γεγονότα της.

Η ιστορία θα εστιάσει στους Dunk και Egg, οι οποίοι έχουν στόχο να ταξιδέψουν στα βασίλεια και να εξερευνήσουν νέες περιοχές.

Στον κόσμο του Game of Thrones, ο Dunk είναι ένας φημισμένος ιππότης και μέλος της Kingshuard, την ώρα που ο Egg είναι γραπτό να εξελιχθεί στον Aegon V, τον προ-προ-πάππου της Daenerys.

Στο ρόλο των σεναριογράφων και παραγωγών βρίσκουμε τους George R.R. Martin και Ira Parker, μαζί με τους Ryan Condal και Vince Gerarids. Προς το παρόν δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία για την προβολή της σειράς.

