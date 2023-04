Η ξανθιά δολοφόνος που μαζί με τον πέμπτο συζυγό της σκότωσαν τα δύο παιδιά του επειδή ήταν ζόμπι 

Η χαρισματική Καλιφορνέζα, που έζησε τη ζωή της ανεμίζοντας τα πλούσια ξανθά μαλλιά της, γοητεύοντας συντρόφους και συζύγους και αποκτώντας έναν πολύ διευρυμένο κοινωνικό κύκλο, αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες.

Στο Αϊντάχο είναι στραμμένο το αμερικανικό ενδιαφέρον όπου διεξάγεται από χθες η δίκη της 49χρονης Λόρι Βάλοου Ντέιμπελ που κατηγορείται για δύο ανθρωποκτονίες.

Η χαρισματική Καλιφορνέζα, που έζησε τη ζωή της ανεμίζοντας τα πλούσια ξανθά μαλλιά της, γοητεύοντας συντρόφους και συζύγους και αποκτώντας έναν πολύ διευρυμένο κοινωνικό κύκλο, αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες. Γεννημένη σε μια οικογένεια Μορμόνων, η Λόρι εργάστηκε για πολλά χρόνια ως κομμώτρια και προοδευτικά απέκτησε τον πιο glamorous τίτλο της hair stylist.

Τον Δεκέμβριο του 2019, διατάχθηκε η εκταφή της σορού της Τάμι Ντέιμπελ προκειμένου να διεξαχθεί νεκροψία-νεκροτομή. Η γυναίκα είχε πεθάνει στον ύπνο της δύο μήνες νωρίτερα, στις 19 Οκτωβρίου 2019. Ο θάνατός της, σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου, είχε αποδοθεί σε φυσικά αίτια. Ο σύζυγός της, Τσαντ, είχε πει τότε ότι η γυναίκα του είχε έναν έντονο βήχα, έπεσε για ύπνο και δεν ξύπνησε ποτέ, ενώ αρνήθηκε να γίνει νεκροψία. Δύο εβδομάδες αργότερα, στις 5 Νοεμβρίου 2019, ο Τσαντ Ντέιμπελ ταξίδεψε στη Χαβάη όπου, σε μια ειδυλλιακή παραλία, παντρεύτηκε με τη Λόρι Βάλοου. Για την Καλιφορνέζα αυτός ήταν ο πέμπτος γάμος της.

