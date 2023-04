Ζευγάρι πούλησε το σπίτι τους για να κάνει πλαστικές: Το μετάνιωσαν φρικτά

Τα θύματα των φτηνών μεν αποτυχημένων δε επεμβάσεων μοιράζονται τις προσωπικές τους εμπειρίες στα social media και προτρέπουν τον κόσμο να μην ταξιδέψει στο εξωτερικό για οικονομικές αισθητικές επεμβάσεις.

Παρά το πλήθος των καταγγελιών για τις αποτυχημένες αισθητικές επεμβάσεις στην Τουρκία, όλο και περισσότεροι άνθρωποι δίνουν τα πάντα για να αποκτήσουν την «τέλεια εικόνα» που προστάζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως ένα νέο ζευγάρι από την Αγγλία το οποίο πούλησε ό,τι είχε και δεν είχε για να φαίνεται τέλειο στα Instagram.

We sold our home and flew to Turkey for ‘Instagram’ surgery — why you shouldn’t https://t.co/E6z1qcL9w2 pic.twitter.com/cDtMGyo0p9