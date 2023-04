Το μυστηριώδες που πλάσμα που χρονολογείται πως εμφανίστηκε πριν από 542 εκατομμύρια χρόνια (vid)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο με ένα πλάσμα που εμφανίστηκε πριν από 542 εκατομμύρια χρόνια, προκαλώντας τον ενθουσιασμό χιλιάδων ανθρώπων.

Οι τριλοβίτες είναι μια εξαφανισμένη ομάδα θαλάσσιων αρθρόποδων που πρωτοεμφανίστηκαν κατά την πρώιμη Κάμβρια περίοδο, πριν από περίπου 542 εκατομμύρια χρόνια. Ήταν από τα πρώτα γνωστά πολύπλοκα ζώα που εμφανίστηκαν στο αρχείο απολιθωμάτων και ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένα και ποικίλα καθ' όλη τη διάρκεια της Παλαιοζωικής Εποχής, η οποία διήρκεσε από περίπου 541 εκατομμύρια έως 252 εκατομμύρια χρόνια πριν.

Οι τριλοβίτες πήραν το όνομά τους από το χαρακτηριστικό τρίλοβο σχέδιο του σώματός τους, το οποίο αποτελείται από κεφάλι, θώρακα και πυγίδιο. Το μέγεθός τους κυμαινόταν από λίγα χιλιοστά έως πάνω από 70 εκατοστά σε μήκος και είχαν μεγάλη ποικιλία σχημάτων και μορφών. Ήταν ενεργά αρπακτικά, πτωματοφάγα και φιλτροφάγα και ζούσαν σε διάφορα θαλάσσια περιβάλλοντα, από ρηχές θάλασσες έως βαθιά ωκεάνια ύδατα.

Trilobites, exclusively marine animals, first appeared at the beginning of the Cambrian Period, about 542 million years ago, when they dominated the seas. This is a fossil very likely 400 million years old



[📹 Unearthed: https://t.co/Pc5UKSA1M2]pic.twitter.com/GX1gNo7wQc