Άνδρας στη Κίνα καταδικάστηκε γιατί κρατούσε αλυσοδεμένη την γυναίκα του (vid)

Κινεζικό δικαστήριο καταδίκασε έναν άνδρα και άλλα έξι άτομα σε φυλάκιση μέχρι και 11 ετών για την κακοποίηση μιας γυναίκας που εμφανιζόταν αλυσοδεμένη από το λαιμό σε σχετικό βίντεο.

Το βίντεο από την κακοποιημένη από τον άνδρα της γυναίκα, το οποίο κυκλοφόρησε το 2022 και διαδόθηκε ευρέως, προκάλεσε δημόσια κατακραυγή και εκκλήσεις για μεγαλύτερη προστασία των γυναικών. Το βίντεο έδειχνε τη γυναίκα σε κατάσταση σύγχυσης στην ανατολική επαρχία Ζιανγκσού της Κίνας. Το είδαν εκατομμύρια άνθρωποι, γεγονός που προκάλεσε συζητήσεις για τη μεταχείριση των γυναικών και ειδικότερα για την εμπορία νυφών στις αγροτικές περιοχές.

Αρνητικός πρωταγωνιστής ο σύζυγος της γυναίκας η οποία βρέθηκε δεμένη με αλυσίδα από τον λαιμό πέρυσι. Οι εικόνες αυτής της γυναίκας, που πάσχει από σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, δεμένη με αλυσίδα σε ένα αγρόκτημα στην επαρχία Ζιανγκσού είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Κίνα όταν δημοσιοποιήθηκαν μέσω του διαδικτύου τον Ιανουάριο του 2022. Το ζευγάρι έχει οκτώ παιδιά.

