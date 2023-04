Η Scarlett Johansson λέει πως είναι πολύ ευαίσθητη για να έχει social: «Δεν το μπορώ»

«Τα social media είναι ένα απίστευτα τοξικό μέρος, ειδικά για τους celebrities», σχολίασε ένας fan της μετά τις τοποθετήσεις της

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο "The Skinny Confidential Him & Her Podcast", η Scarlett Johansson μοιράστηκε πρόσφατα τους λόγους για τους οποίους επιλέγει συνειδητά να μείνει μακριά από τα social media.

Όπως αποκάλυψε η 38χρονη star, ακόμα και 20' στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αρκετά για να την κάνουν να νιώσει εξαντλημένη και να της προσθέσουν περισσότερο άγχος στην καθημερινότητά της, ακόμη κι αν μπορούσε να αγνοήσει επικριτικά σχόλια από haters.

«Ειλικρινά είμαι πολύ εύθραυστο άτομο για να έχω μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν μπορώ. Ο εγωισμός μου είναι πολύ εύθραυστος. Ο εγκέφαλός μου είναι πολύ εύθραυστος. Είμαι σαν ένα ευαίσθητο λουλούδι», δήλωσε με χιούμορ.

