Το πρώτο tri-fold smartphone της Samsung αναμένεται μέσα στο 2023

Σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα αναφέρει δημοφιλής tech blogger.

Η Samsung έχει ήδη ανακοινώσει και κυκλοφορήσει τις φετινές ναυαρχίδες της στην αγορά των παραδοσιακών smartphones και ετοιμάζεται για το καλοκαίρι και τα νέα της foldables.

Μέσα σε αυτά αναμένεται και το πρώτο tri-fold smartphone της εταιρείας, το πρώτο -δηλαδή- αναδιπλούμενο μοντέλο που θα έχει τρία σημεία διπλώματος.

Την πληροφορία αυτή μετέφερε ο δημοφιλής (και πάντα καλά ενημερωμένος) tech blogger Yogesh Brar, ο οποίος αναφέρει πως θα αντικαταστήσει μάλιστα και το Samsung Galaxy S23 FE που ήταν προγραμματισμένο αρχικά να διατεθεί στην αγορά.

There is no Galaxy S23 FE in the development chain unlike what the recent rumours have been pointing..



Samsung is instead working on the improved Z Fold 5 & Flip 5 along with a Tri-Fold that might finally ship this year



FE fans should look elsewhere...