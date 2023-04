Επιστρέφει στις 22 Αυγούστου το Opening Night Live της έκθεσης Gamescom

Το event επανέρχεται στην Κολονία για όλες τις σημαντικές ανακοινώσεις.

Η Ε3 2023 ακυρώθηκε και πέρασε στην ιστορία και οι μεγάλες εταιρείες των videogames ετοιμάζουν τα δικά τους shows.

Ωστόσο, στα τέλη του καλοκαιριού έρχεται η γερμανική έκθεση Gamescom και εκεί όλες οι μεγάλες ανακοινώσεις θα γίνουν και φέτος στο show του Geoff Keighley, το παρουσιαστή και δημιουργού των The Game Awards.

Πρώτη στάση του Keighley θα είναι φέτος το Summer Games Fest που έρχεται στις 8 Ιουνίου, ενώ το Opening Night Live στην Κολονία θα διοργανωθεί το βράδυ της 22ης Αυγούστου.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε την πληροφορία μέσα από το λογαριασμό του στο Twitter, χωρίς να σημειώσει κάτι παραπάνω.

Η Gamescom 2023 θα διοργανωθεί από τις 23 έως και τις 27 Αυγούστου στο εκθεσιακό κέντρο της πόλης.

Get ready!@gamescom: Opening Night Live returns live on Tuesday, August 22 from Koelnmesse in Germany.



Excited to be back in Cologne with the fans and industry, streaming video game news directly to you. pic.twitter.com/5FGuK5pW2F