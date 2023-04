Διαθέσιμο το New Game Plus mode για το God of War Ragnarok (vid)

Σημαντική ενημέρωση για τον επιτυχημένο τίτλο της Sony Santa Monica.

To PlayStation ανακοίνωσε τη διάθεση ενός νέου update για το God of War Ragnarok που φέρνει κυρίως το New Game Plus Mode στον τίτλο.

Παράλληλα, προσθέτει νέο εξοπλισμό και βελτιώσεις, αλλά και ένα νέο level cap για τους χαρακτήρες.

Για να αποκτήσει κανείς πρόσβαση στο νέο περιεχόμενο πρέπει να αναβαθμίσει το game μέσα από το PlayStation Network, αλλά και να έχει ολοκληρώσει την κεντρική του ιστορία.

Στο New Game Plus Mode μεταφέρονται όλα τα στοιχεία του ήρωα (επίπεδα, όπλα, ικανότητες) από το πρώτο playthrough εκτός από τα Sonic και Hex arrows, τα οποία θα είναι κλειδωμένα μέχρι να φτάσει ο παίκτης στο σχετικό σημείο που έγιναν διαθέσιμα και την πρώτη φορά.

Στο νέο εξοπλισμό που παρέχεται περιλαμβάνεται το Armor of the BlackBear και τα Ares και Zeus armors από το New Game Plus mode του God of War (2018). Όσοι ψάχνουν την παραπάνω πρόκληση θα μπορούν να εφαρμόσουν την Spartan Armor που δεν έχει Perk, Stats και είναι «κλειδωμένη» στο Power Level 1.

Η ομάδα ανάπτυξης ανασχεδίασε και 13 από τις υπάρχουσες ασπίδες και προσφέρει μάλιστα και νέους σχεδιασμούς και χρώματα που μπορούν να αγοραστούν από το Huldra Brothers’ Shop και να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε σχετικό αξεσουάρ επιπέδου 9+.

Τέλος, για όσους έχουν φτάσει τον Kratos και τον Atreus στο Level 9, θα μπορούν να προχωρήσουν περαιτέρω, αφού το level cap μεγαλώνει.