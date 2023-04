Unbox & Discover: Νέα σειρά τηλεοράσεων της Samsung με όραμα «Οθόνες παντού, Οθόνες για όλους»

Το νέο lineup τηλεοράσεων για το 2023 προσφέρει κορυφαία ποιότητα εικόνας, προηγμένες λειτουργίες και επιπλέον ενημερώσεις στην εφαρμογή SmartThings.

Η Samsung Electronics Co., Ltd παρουσίασε σήμερα, κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης Unbox and Discover 2023, την νέα σειρά τηλεοράσεων που θα κυκλοφορήσει στις 15 Απριλίου σε Ελλάδα και Κύπρο. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι νέες εμπειρίες προβολής, που αντιπροσωπεύουν το όραμα της Samsung για «Οθόνες Παντού, Οθόνες για Όλους».

«Στη Samsung θεωρούμε ότι η τεχνολογία πρέπει να ενδυναμώνει και να βελτιώνει τις ζωές των ανθρώπων», σημείωσε ο Jong-Hee (JH) Han, Πρόεδρος και Επικεφαλής του Τμήματος DX (Device eXperience) στη Samsung Electronics. «Επιλέγοντας τη Samsung, οι καταναλωτές απολαμβάνουν έναν ανεπανάληπτο συνδυασμό εντυπωσιακών χαρακτηριστικών, ενώ συμμετέχουν στην προσπάθεια της εταιρείας να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα».

Νέες premium οθόνες για premium εμπειρίες

Η Samsung είναι στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς τηλεοράσεων[1] και το 2022, για 17 συναπτά έτη, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή της να παρέχει στους καταναλωτές κορυφαίες εμπειρίες θέασης και σχεδιασμού με επίκεντρο τον χρήστη.

Τα τελευταία μοντέλα Neo QLED συνδυάζουν την εξαιρετική ποιότητα εικόνας και το εκπληκτικό design με την απρόσκοπτη συνδεσιμότητα και τον συναρπαστικό ήχο. Οι χρήστες μπορούν πλέον να απολαμβάνουν το αγαπημένο τους περιεχόμενο σε ανάλυση 8K, συμπεριλαμβανομένου του YouTube, με το Auto HDR Remastering. Το remastering AI μπορεί να βελτιώσει τον ήχο των ηχογραφήσεων χαμηλής ποιότητας, ενώ το Q-Symphony επιτρέπει στα ηχεία της τηλεόρασης και τις συμβατές ηχομπάρες να λειτουργούν απρόσκοπτα και να κατευθύνουν με ακρίβεια μεμονωμένα ηχητικά εφέ, δημιουργώντας μια πιο καθηλωτική εμπειρία ήχου.

Η σειρά OLED της Samsung έχει, επίσης, μια σειρά από νέες αναβαθμίσεις. Σε αυτές περιλαμβάνεται ο επεξεργαστής Neural Quantum 4K, ο οποίος χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία AI για να αναβαθμίσει εικόνες χαμηλής ποιότητας και να αναδείξει απίστευτες λεπτομέρειες για μια εκπληκτική οπτική εμπειρία. Η Samsung OLED προσφέρει, επίσης, καθηλωτικό ήχο, με υποστήριξη Dolby Atmos και Object Tracking Sound+ (OTS+), επιτρέποντας στην τηλεόραση να αναλύσει το περιεχόμενο και να παράγει ήχο που παρακολουθεί τι συμβαίνει στην οθόνη, για πιο καθηλωτικό αποτέλεσμα. Αυτές οι δυνατότητες είναι διαθέσιμες στα μοντέλα S95C και S90C.

Βήματα για τη μείωση του αντίκτυπου στο περιβάλλον

Εκτός από τις νέες εμπειρίες στις premium οθόνες, στην εκδήλωση Unbox & Discover, η εταιρεία παρουσιάζει την πορεία της προς τους στόχους βιωσιμότητας που έχει θέσει.

Η νέα σειρά τηλεοράσεων, οθονών, προϊόντων ψηφιακής σήμανσης και τηλεχειριστηρίων του 2023 περιλαμβάνει ανακυκλωμένα υλικά και διατίθεται σε συσκευασία που χρησιμοποιεί λιγότερο μελάνι και συνδετήρες κατά την παραγωγή. Το νέο τηλεχειριστήριο SolarCell τρίτης γενιάς δεν διαθέτει μπαταρία και φορτίζεται μέσω συλλογής ραδιοσυχνοτήτων 2,4 GHz – αντλώντας ισχύ από τα σήματα που εκπέμπουν τα ρούτερ Wi-Fi, με αποτέλεσμα τη μικρότερη ανάγκη για μπαταρίες μιας χρήσης στο σπίτι. Οι καταναλωτές μπορούν, επίσης, να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία AI Energy Mode από το smartphone ή την τηλεόρασή τους, η οποία τους επιτρέπει να παρακολουθούν και να ελέγχουν τη χρήση ενέργειας και τα μοτίβα χρήσης τους.

Συνδεσιμότητα βολική για τους χρήστες

Όλες οι τηλεοράσεις Samsung είναι συνδεδεμένες στο SmartThings, καθιστώντας απρόσκοπτη τη σύνδεση όλων των συσκευών στο σπίτι και επιτρέποντας στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε ένα τεράστιο ανοιχτό οικοσύστημα προϊόντων και συνεργατών από τη στιγμή που θα ανοίξουν τη νέα τους συσκευή.

Με τη βοήθεια του Home Connectivity Alliance, το SmartThings είναι συμβατό με διάφορες επωνυμίες επιτρέποντας στις υπάρχουσες αγαπημένες συσκευές των χρηστών να συνδέονται απρόσκοπτα με τις νέες. Το SmartThings έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ασφάλεια, και έτσι το Samsung Knox Vault αποθηκεύει ευαίσθητες πληροφορίες, όπως κωδικούς PIN και κλειδιά IoT σε ένα απομονωμένο τσιπ, αποτρέποντας τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Η διαδικτυακή εκδήλωση Unbox & Discover είναι διαθέσιμη στο https://www.samsung.com/gr/ και στο κανάλι της Samsung στο YouTube.

[1] Έρευνα της Omdia - https://news.samsung.com/global/recognizing-innovative-excellence-samsung-tops-global-tv-market-for-17-consecutive-year