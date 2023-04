Η στιγμή που o πιλότος πηδάει από το φλεγόμενο αερόστατο, αφήνοντας πίσω τους άτυχους επιβάτες (vid)

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας πιλότος αερόστατου, που πήδηξε από αυτό όταν έπιασε φωτιά, αφήνοντας ένα ζευγάρι να πεθάνει.

Σε εφιάλτης μετατράπηκε η βόλτα μιας οικογένειας στο Μεξικό με αερόστατο. Οι γονείς βρήκαν τραγικό θάνατο καθώς κάηκαν ζωντανοί όταν το αερόστατο έπιασε φωτιά, ενώ η κόρη τους νοσηλεύεται καθώς πρόλαβε να πηδήξει.

Το ίδιο έκανε και ο πιλότος του αερόστατου, ο οποίος μόλις ξέσπασε η φωτιά πήδηξε από 5 μέτρα ύψος. Υπέστη εγκαύματα δευτέρου βαθμού στο πρόσωπο και στο χέρι, αλλά λίγο αργότερα η αστυνομία τον συνέλαβε.

Το ατύχημα συνέβη το περασμένο Σάββατο όταν η οικογένεια αποφάσισε να νοικιάσει το αερόστατο για μια έκπληξη γενεθλίων. Ωστόσο, ένα πρόβλημα στο σύστημα αερίου προκάλεσε την φωτιά στην καμπίνα. Ο 50χρονος πατέρας και η 39χρονη μητέρα βρήκαν τραγικό θάνατο.

Η 13χρονη κόρη τους στάθηκε πιο τυχερή, αφού αποφάσισε να ακολουθήσει το παράδειγμα του πιλότου, πηδώντας στο κενό. Το τρομακτικό δυστύχημα έχει καταγραφεί σε βίντεο από κόσμο που παρακολουθούσε.

Husband and wife in Mexico City die as their hot air balloon bursts into flames and plunges to the ground. Their daughter jumped from the burning basket and is expected to survive. pic.twitter.com/Wf5MkQN3Ug