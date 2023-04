To Shrek 5 μπήκε σε διαδικασία σχεδιασμού με στόχο και το αρχικό cast

Οι αγαπημένοι χαρακτήρες επιστρέφουν με τις κλασικές φωνές τους.

Το Shrek 5 φαίνεται πως ετοιμάζεται και μάλιστα η ομάδα παραγωγής είναι σε συζητήσεις με τους ηθοποιούς που είχαν δώσει τις φωνές τους στους ήρωες της πρώτες ταινίας.

Μιλώντας στο Variety, o CEO της Illumination και συνεργάτης της Dreamworks, σημείωσε πως είναι σε συζητήσεις με τους Μάικ Μάγιερς, Κάμερον Ντίαζ και Έντι Μέρφι για να συμμετέχουν στην πέμπτη ταινία του κινηματογραφικού franchise.

«Αναμένουμε το καστ να επιστρέψει. Οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει και όλες οι ενδείξεις είναι πως υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός και από μεριάς ηθοποιών για τη συνάντηση της παρέας», τόνισε χαρακτηριστικά το υψηλόβαθμο στέλεχος.

Είναι γεγονός πως τα Shrek είχαν πάει καλά εμπορικά και μάλιστα το πιο πρόσφατο spin-off Puss in Boots: The Last Wish «έγραψε» 500 εκατομμύρια δολάρια στο box office.

Προς το παρόν πάντως δεν υπάρχει καν εκτίμηση για το πότε θα κάνει πρεμιέρα η ταινία.