Φήμες φέρνουν το καλοκαιρινό PlayStation Showcase λίγο πριν το Summer Game Fest

Πολλές ανακοινώσεις αναμένονται από μεριάς Sony για τα επόμενα παιχνίδια.

Μπορεί η έκθεση E3 2023 να ακυρώθηκε, αλλά η Sony και το PlayStation έχουν πολλά σχέδια για τη φετινή σεζόν, ειδικά από τη στιγμή που η διαθεσιμότητα του PS5 έχει αυξηθεί και πλέον φαίνεται πως αυτό βοήθησε και τις πωλήσεις της κονσόλας να εκτοξευθούν.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Jeff Grubb του Giant Bomb, η ιαπωνική εταιρεία έχει στα σκαριά ένα καλοκαιρινό online event (PlayStation Showcase), όπου και θα αποκαλύψει τα μελλοντικά της σχέδια για το 2023 και τους πρώτους μήνες του 2024.

Μάλιστα, αναμένεται να διοργανωθεί πριν το Summer Game Fest, που είναι προγραμματισμένο για τις 8 Ιουνίου, αλλά και πριν τα Xbox and Bethesda Showcase (11 Ιουνίου) και Ubisoft Forward (12 Ιουνίου).

H εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από την ακύρωση της μεγάλης αμερικανικής έκθεσης, όπου και ένας από τους λόγους αποτυχίας αναφέρεται πως ήταν η μη συμμετοχή των μεγάλων της αγοράς που πλέον κάνουν τις δικές τους εκδηλώσεις.

E3 is dead, and I killed it. And now I'm going to honor it by holding it up Weekend At BerniE3's-style alongside Jeff Grubb's #summergamemess



Thank you to all of the Jeff Grubb's Summer Game Mess partners for participating whether you want to or not.



LET'S FUCKING GOOOOO pic.twitter.com/qewAmVOVkZ