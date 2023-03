Οι πρώτες φωτογραφίες της Lady Gaga ως Harley Quinn

H Lady Gaga έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση ως αντικείμενο του πόθου του Χοακίν Φίνιξ για τον συμπρωταγωνιστικό της ρόλο στο επερχόμενο sequel του Joker, με τίτλο Joker: Folie à Deux.

H Lady Gaga έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση ως αντικείμενο του πόθου του Χοακίν Φίνιξ για τον συμπρωταγωνιστικό της ρόλο στο επερχόμενο sequel του Joker, με τίτλο Joker: Folie à Deux. Eντοπίστηκε έξω από το δημαρχείο του Μανχάταν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας, περιτριγυρισμένη από εκατοντάδες κομπάρσους.

Φορώντας το διάσημο κόκκινο σακάκι με ασπρόμαυρη μπλούζα με μοτίβα, δερμάτινη μίνι φούστα και μαύρο διχτυωτό καλσόν η 36χρονη βραβευμένη με Όσκαρ Lady Gaga εμφανίστηκε με κατακόκκινο κραγιόν και μακιγιάζ που θυμίζει κλόουν γύρω από τα μάτια της.

