Έσκασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ η τηλεθέαση του The Last of Us στο HBO

Η σειρά έχει καταφέρει να κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού.

Το Τhe Last of Us έκλεισε τον πρώτο του κύκλο την Κυριακή και κατάφερε να πετύχει ρεκόρ τηλεθέασης, όπως σημειώνει το δίκτυο HBO.

Συγκεκριμένα, το φινάλε της σεζόν έφτασε τα 8.2 εκατομμύρια θεατές στο HBO Max και το liner-HBO, σημειώνοντας ρεκόρ και παρά το γεγονός ότι τέθηκε σχεδόν απέναντι στην 95η τελετή των βραβείων Όσκαρ.

Σημειώνεται πως η παραγωγή που ολοκληρώθηκε με τη βοήθεια του PlayStation έτυχε θερμής υποδοχής από το κοινό, με το προηγούμενο ρεκόρ τηλεθέασης να είναι για το επεισόδιο “When We Are in Need” στα 8.1 εκατομμύρια θεατές.

Το The Last of Us κανε ντεμπούτο τον Ιανουάριο με 4.7 εκατομμύρια θεατές, πετυχαίνοντας το δεύτερο υψηλότερο νούμερο μετά το House of the Dragon spinoff του Game of Thrones.

Είναι βασισμένο στο παιχνίδι του 2013 που κυκλοφόρησε για το PlayStation από την Naughty Dog.

Στην παραγωγή του συμμετέχει ο δημιουργός του videogame, Neil Druckmann, ενώ μαζί του βρίσκεται και ο δημιουργός του “Chernobyl”, Craig Mazin.

Οι επόμενες σεζόν θα καταπιαστούν με τα γεγονότα που έχουμε δει στο παιχνίδι The Last of Us Part II που κυκλοφόρησε το 202 και κέρδισε τους κριτικούς.