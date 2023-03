H realme ετοιμάζεται να μπει στην αγορά των foldable smartphones με fold και flip μοντέλα

Η κινεζική εταιρεία αναμένεται να κάνει δυναμικό μπάσιμο στο χώρο.

Η realme παίζει πλέον σημαντικό ρόλο στο χώρο των κινητών τηλεφώνων και φαίνεται πως θέλει να επεκταθεί και στο χώρο των foldables.

Ο CEO της, Madhav Sheth, έκανε μάλιστα και ένα σχετικό tweet που έριξε ακόμη περισσότερο λάδι στη φωτιά της φημολογίας των τελευταίων εβδομάδων.

Συγκεκριμένα, ρώτησε τους ακολούθους του αν θέλουν περισσότερο ένα flip ή ένα fold μοντέλο, διαχωρίζοντας την κατηγορία ουσιαστικά στη λογική που το έχει κάνει και η Samsung.

What do you want next… #realmeFlip or #realmeFold?