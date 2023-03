Η Apple ανακοίνωσε εφαρμογή για τους λάτρεις της κλασικής μουσικής

Επιτέλους, το είδος της κλασικής μουσικής διαχωρίζεται από το χαμό του iTunes Store.

Η Apple ανακοίνωσε επίσημα το Apple Music Classical, μία ξεχωριστή εφαρμογή για την κλασική μουσική.

Το νέο ειδικό αυτό app θα εμφανιστεί στο App Store στις 28 Μαρτίου και επιτέλους παίρνει σάρκα και οστά το όραμα της εταιρείας να διαχωρίσει το είδος αυτό από το χαμό του iTunes Store.

Η αμερικανική εταιρεία εξαγόρασε την υπηρεσία Primephonic το 2021 και φάνηκε από τότε πως έχει στόχο να προσφέρει ένα ξεχωριστό περιβάλλον για τους λάτρεις των κλασικών ήχων.

Το περιεχόμενο και αυτής της εφαρμογής περιλαμβάνεται στο Apple Music, οπότε αν έχετε ήδη συνδρομή δεν θα χρειαστεί και τίποτα παραπάνω. Το app προσφέρει μια ευρεία γκάμα κομματιών με ενισχυμένο ήχο (θα προσφέρει stream μουσικής έως και 192kHz/24-bit hi-res lossless) και ένα βελτιστοποιημένο σύστημα αναζήτησης, όπως σημειώνει και η ίδια η εταιρεία του Κουπερτίνο στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε.

Ακόμη, οι χρήστες θα βρουν έτοιμες playlists, αλλά και αποκλειστικό περιεχόμενο με πληροφορίες για τους συνθέτες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ειδική έκδοση για το iPad και ξεκαθαρίστηκε πως στο πρώτο στάδιο κυκλοφορίας, το app δεν θα προσφέρει δυνατότητα για offline downloads.

Τέλος, η αμερικανική εταιρεία ανακοίνωσε πως πέραν της έκδοσης για το iOS θα έρθει και μία για Android το επόμενο χρονικό διάστημα.

Introducing Apple Music Classical, the new app designed specifically for classical music. Pre-order today on the @AppStore. https://t.co/lwnF4Dx4ua pic.twitter.com/F8uMKMVm2i