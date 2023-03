Δημοσίευμα «βόμβα» από τους New York Times: «Ουκρανοί ανατίναξαν τους αγωγούς Nord Stream!»

Σε μία αποκάλυψη «βόμβα» προχώρησαν οι New York Times με σχετικό δημοσίευμα να αναφέρει πως οι αγωγοί Nord Stream που ανατινάχθηκαν στις 26 Σεπτεμβρίου. 2022

Νέες πληροφορίες που εξετάστηκαν από Αμερικανούς αξιωματούχους υποδηλώνουν ότι μια φιλοουκρανική οργάνωση πραγματοποίησε την επίθεση στους αγωγούς Nord Stream πέρυσι.

Αυτό αναφέρουν σήμερα οι New York Times διευκρινίζοντας πάντως πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ή ανώτατοι στρατιωτικοί του στην Ουκρανία εμπλέκονται στην επιχείρηση ή ότι οι δράστες ενεργούσαν υπό τις οδηγίες οποιουδήποτε ουκρανικού κυβερνητικού αξιωματούχου.

