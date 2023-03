Νέα διαρροή και πρώτες φωτογραφίες για τις οθόνες των iPhone 15

Όπως φαίνεται, η Apple προχωράει σε κάποιες αλλαγές.

Η ώρα της αποκάλυψης των iPhone 15 δεν είναι ακόμη κοντά, αλλά φαίνεται πως μετά τις πρώτες ενδείξεις, έχουμε και κάποιες φωτογραφίες που μαρτυρούν πολλά για όσα έρχονται.

Συγκεκριμένα, μέσω συνεργάτη της Apple φαίνεται πως διέρρευσαν εικόνες από το προστατευτικό γυαλί των νέων οθονών.

Όπως βλέπουμε, όλες οι εκδόσεις των νέων τηλεφώνων θα υιοθετήσουν το Dynamic Island, το οποίο στην τωρινή σειρά βλέπουμε μόνο στα μοντέλα Pro.

Στα iPhone 15 βλέπουμε ακόμη πως τα Pro μοντέλα θα έχουν μια πιο λεπτή γραμμή περιθωρίου γύρω από την οθόνη, κάτι που ίσως βάζει και σε σκέψεις για το πόσο εύκολα θα μπορούν να τοποθετηθούν οι έξτρα προστασίες τρίτων κατασκευαστών πάνω της.

Σύμφωνα με τις τελευταίες φήμες, τα περιθώρια στα νέα iPhone θα έχουν μειωθεί κατά μισό χιλιοστό.

iPhone 15 series display glass seems to have leaked in China. The alleged story behind this - these were bought by someone who makes screen protectors.



Note - this does not come from my sources, tho it does seem to align with the 15 series images (smaller bezels on the pro) pic.twitter.com/lO3A6QU6d8