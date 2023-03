To God of War Ragnarok πρώτο σε υποψηφιότητες στα BAFTA Game Awards 2023

Ο τίτλος της Sony Santa Monica μπαίνει δυναμικά στις βραβεύσεις.

Οι υποψηφιότητες για τα παιχνίδια της χρονιάς στα BAFTA Game Awards 2023 αποκαλύφθηκαν και όλοι αναμένουν τους νικητές μετά τη βραδιά που έχει προγραμματιστεί για τις 30 Μαρτίου.

Τo God of War Ragnarok της Sony Santa Monica Studio είναι το παιχνίδι με τις περισσότερες, αφού βρίσκεται σε 14 κατηγορίες! Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Stray της BlueTwelve και στην τρίτη το Elden Ring της FormSoftware.

Με αρκετές υποψηφιότητες θα… κατέβουν στην τελετή βράβευσης και άλλα παιχνίδια του PlayStation, όπως το Horizon Forbidden West.

Σε ό,τι αφορά το God of War Ragnarok θα είναι υποψήφιο στις εξής κατηγορίες: Game of the Year, Best Game, Technical Achievement, Narrative, Music, Game Design, Audio Achievement, Artistic Achievement, Animation, Performer in a Leading Role (Christopher Judge) και Performer in Supporting Role (με 4 υποψηφιότητες μάλιστα, αυτές των Adam Harrington, Danielle Bisutti, Laya Deleon Hayes, Ryan Hust).