Μηδενική ανοχή στο βίαιο λόγο και περιεχόμενο ανακοίνωσε το Twitter

Αλλάζουν κατά πολύ οι κανόνες ανάρτησης υλικού στην πλατφόρμα.

Η εποχή Έλον Μασκ φέρνει άλλη μια σημαντική αλλαγή στην πολιτική του Twitter και αυτή τη φορά έχει να κάνει με τις αναρτήσεις βίαιου περιεχομένου. Η πλατφόρμα ανακοίνωσε ότι ξεκινάει άμεσα την εφαρμογή μηδενικής ανοχής στο βίαιο λόγο, θέλοντας να κάνει πιο σαφή τα πλαίσια στα οποία μπορούν να κινηθούν οι χρήστες.

Οι δύο νέες αλλαγές που έρχονται δεν επιτρέπουν την απειλή και την εξύμνηση της βίας στα περισσότερα σενάρια, αλλά ακόμη και την ευχή που μπορεί να κάνει κάποιος δημόσια για να πάθει κάποιος τρίτος κάτι κακό.

Twitter has a zero-tolerance approach towards Violent Speech, and in most cases, we will suspend any account violating this policy. For less severe violations, we may require you to delete the content before you can access your account again.