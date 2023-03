Μεγάλες προσφορές από το PlayStation και τον Μάρτιο

Αποκτήστε πολλά παιχνίδια για PS4 και PS5 σε μειωμένες τιμές.

Η Sony και το PlayStation συνεχίζουν τις προσφορές για τους κατόχους PS4 και PS5.

Όπως ανακοινώθηκε, από σήμερα έως και τις 15 Μαρτίου, οι gamers μπορούν να βρουν παιχνίδια σε μειωμένες τιμές για τις δύο κονσόλες και μάλιστα στις λίστες εντοπίσαμε τόσο πρόσφατες κυκλοφορίες (όπως το The Callisto Protocol), όσο και σημαντικές επιτυχίες των τελευταίων μηνών (όπως το Dying Light 2: Stay Human).

Μπορείτε να βρείτε τις σχετικές προσφορές μέσα από το banner που έχει ήδη ενεργοποιηθεί στο PlayStation Store menu της κονσόλας σας ή μέσα από το επίσημο ελληνικό site του PlayStation Store, εδώ.

Με μια πρώτη ματιά ξεχωρίσαμε τα παρακάτω παιχνίδια.

Call of Duty Modern Warfare PS4: €23,09

Cyberpunk 2077 PS4/PS5: €24,99

Destiny 2 Bungie 30th Anniversary Pack PS4/PS5: €9,99

Dying Light 2 Stay Human Deluxe Edition PS4/PS5: €53,99

FIFA 23 Ultimate Edition PS4/PS5: €39,99

Monster Hunter Rise PS4/PS5: €19,99

Saints Row PS4/PS5: €31,49

The Callisto Procotol Digital Deluxe Edition PS4/PS5: €55,99

The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition PS4/PS5: €29,99