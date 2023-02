PS Plus: Ανακοινώθηκαν τα δωρεάν Game Catalogue και Classics παιχνίδια του Φεβρουαρίου σε PS4 και PS5

Ακόμη περισσότεροι τίτλοι έρχονται στις δύο κονσόλες της Sony.

Η Sony ανανεώνει για άλλον ένα μήνα το περιεχόμενο του PS Plus σε επίπεδο τίτλων και έτσι μετά τα βασικά games που είναι διαθέσιμα για όλες τις κατηγορίες συνδρομής, έχουμε ανακοινώσεις για τους έξτρα τίτλους που μπαίνουν στις κατηγορίες Game Catalogue και Classics.

Σε αυτές έχουν πρόσβαση μόνο οι συνδρομητές των PS Plus Extra και PS Plus Premium και περιλαμβάνουν πολλές και ενδιαφέρουσες προσθήκες.

Μέσα στα νέα games περιλαμβάνονται τα Horizon Forbidden West, The Quarry, Resident Evil 7: Biohazard, Outriders, Scarlet Nexus, Borderlands 3, Tekken 7 και The Forgotten City. Αναλυτικά οι προσθήκες στις δύο κατηγορίες έχουν ως εξής.

PlayStation Plus Extra and Premium | Game Catalog

Horizon Forbidden West (PS4, PS5)

The Quarry (PS4, PS5)

Resident Evil 7: Biohazard (PS4)

Outriders (PS4, PS5)

Scarlet Nexus (PS4, PS5)

Borderlands 3 (PS4, PS5)

Tekken 7 (PS4)

Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4)

Earth Defense Force 5 (PS4)

Oninaki (PS4)

Lost Sphea (PS4)

I am Setsuna (PS4)

The Forgotten City (PS4, PS5)

Destroy All Humans! (PS4)