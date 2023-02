Δυο σκυλάκια ανασύρθηκαν ζωντανά, πάνω από 200 ώρες μετά τον σεισμό στην Τουρκία (vid)

Σύμφωνα με τον Εκρέμ Ιμάμογλου, οι ιδιοκτήτες του ενός ζώου σκοτώθηκαν.

Μια αχτίδα ελπίδας κάτω από τα χαλάσματα… Διακόσιες και πλέον ώρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη νότια Τουρκία, διασώστες εντόπισαν και ανέσυραν ζωντανά δύο σκυλάκια στο Σαμαντάγ και την Αντάκια.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης ανάρτησε στο Twitter ένα σύντομο βίντεο που δείχνει διασώστες να απομακρύνουν έναν μικρόσωμο σκύλο από τα συντρίμμια ενός σπιτιού στο Σαμαντάγ, στην επαρχία Χατάι. Σύμφωνα με τον Εκρέμ Ιμάμογλου, οι ιδιοκτήτες του ζώου σκοτώθηκαν. Είχαν εγκατασταθεί στο Σαμαντάγ αφού γλίτωσαν από τον σεισμό που έπληξε τη Σμύρνη το 2020.

«Δυστυχώς, μόνο αυτός ο μικρός φίλος μας ανασύρθηκε ζωντανός», ανέφερε το γραφείο του δημάρχου.

Στην Αντάκια, Πορτογάλοι διασώστες εντόπισαν και ανέσυραν ζωντανό αλλά εξαντλημένο ένα γκόλντεν ριτρίβερ, από το υπόγειο ενός γκρεμισμένου σπιτιού. Ο σκύλος έμεινε για περισσότερες από 200 ώρες στον υπόγειο τάφο του και έφερε πληγές στα πόδια και τη μουσούδα, επειδή πιθανότατα προσπάθησε να σκάψει μόνος του για να ελευθερωθεί.

Ο Αντρέ Ρόσα, ο συντονιστής της ομάδας των ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, είπε στο πρακτορείο Lusa ότι τα σκυλιά αντέχουν περισσότερο από τους ανθρώπους χωρίς τροφή, όμως οι 200 ώρες είναι πάρα πολλές για να επιβιώσουν χωρίς νερό.

