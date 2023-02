Comal: To νέο εστιατόριο του Γιάννη Λουκάκου στο Χαλάνδρι μάς ταξιδεύει στο Μεξικό

Το Comal, το νέο εστιατόριο-bar Comal με την υπογραφή του Γιάννη Λουκάκου, αποτελεί μια ωδή στην αυθεντική μεξικάνικη κουζίνα.

Στην καρδιά του Χαλανδρίου, στην πλατεία Ελευθερωτών δίπλα από το Ψωμί & Αλάτι, υπάρχει πλέον ένα εστιατόριο-bar που μας ταξιδεύει απευθείας στο Μεξικό. Ο λόγος για το Comal, το τέταρτο κατά σειρά εστιατόριο του καταξιωμένου σεφ Γιάννη Λουκάκου (Ψωμί & Αλάτι, Alio, Alio Pizzeria), το οποίο αν και μετρά μόλις μερικούς μήνες ζωής, έχει ήδη κερδίσει τη θέση του ανάμεσα στις must επιλογές εξόδου της Αθήνας.

Αν σου αρέσουν οι μεξικάνικες γεύσεις και οι spicy επιλογές, τότε είναι δεδομένο πως το συγκεκριμένο μαγαζί θα γίνει στέκι σου. Κι αυτό γιατί το μενού του Comal έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο από τον έμπειρο σεφ, για να σε κάνει να νιώθεις ότι βρίσκεσαι αρκετές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα, κάπου σε κάποιο σημείο της Γουαδαλαχάρα. Σε αυτό φυσικά βοηθά και η αισθητική του μαγαζιού, με την εξαιρετική διακόσμιση, την cozy παρεΐστικη ατμόσφαιρα και τα ιδιαίτερα cocktails.

Μιας και μιλήσαμε για τα cocktails, να σημειωθεί ότι από το επιβλητικό bar βρίσκεται η δημοφιλής ομάδα του The Bar In Front of The Bar (BART) που επιμελείται την cocktail list του Comal και δημιουργούσε ένα από τα καλύτερα Negroni που έχουμε δοκιμάσει, το αρωματισμένο με ρίγανη Comal Negroni. Επίσης, υπάρχουν και πολλές άλλες επιλογές όπως η Taco Margarita που γίνεται όσο spicy επιθυμεί κανείς και το Fresh Burro με κόλιανδρο, μήλο και ginger beer.

Αρκετά, όμως, με τα ποτά. Να μιλήσουμε για το φαγητό; Aυτό είναι άλλωστε που κάνει το Comal να ξεχωρίζει. Ξεκινώντας από τα ορεκτικά, δεν μπορείς να παραβλέψεις τις πεντανόστιμες chilaquiles picadillo, δηλαδή τραγανές τορτίγιες καλαμποκιού με salsa roja spicy, κιμά picadillo, τυριά και pico de gallo.

Από τα υπόλοιπα πιάτα που δοκιμάσαμε και ξεχωρίσαμε ήταν τα mini burgers με black angus, mole αμύγδαλο, pico de gallo, pico καλαμπόκι και μαύρα φασόλια, μαρούλι και crema, αλλά και το best seller του μαγαζιού, queso fundito, ένα πιάτο με φουρνιστά τυριά, μεξικάνικο τσορίζο, πατάτες, salsa roja spicy και τραγανές τορτίγιες καλαμποκιού.

Φυσικά, σε ένα μεξικάνικο εστιατόριο αυτό που παραγγέλνεις (σχεδόν) πάντα είναι τα tacos. Στην περίπτωση του Comal θα σου λέγαμε να επιλέξεις κάποια από τις DIY επιλογές (τσέκαρε το pollo barbacoa) και να απολαύσεις όλη την εμπειρία της δημιουργίας ενός taco, μέχρι να καταλήξει στο στόμα σου. Tέλος, για τους λάτρεις του κρέατος, το flap de res (black angus flap (250 γρ.) anticucho, πατάτες baby, μπρόκολο και καλαμπόκι είναι must.

Ένα καλό γεύμα κλείνει με ένα τρομερό γλυκό και στο Comal φαίνεται πως το γνωρίζουν καλά αυτό. Γι’ αυτό και στο μενού υπάρχουν δύο γλυκά που μπορούν να πείσουν και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Το maracuya y chocolate έχει κρέμα σοκολάτας, κρέμα passion fruit, καραμελωμένο ανανά και sable σοκολάτας, ενώ η crema elote αποτελείται από τραγανές τορτίγιες, κανέλα, κρέμα καλαμποκιού, παγωτό φυστίκι και τζίντζερ.

Το μόνο δύσκολο μετά το Comal είναι να επιστρέψεις στην πραγματικότητα της Αθήνας.

Comal, Πλ. Ελευθερωτών 8, Χαλάνδρι, (τηλ. 2117508216)