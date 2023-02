Το Release Athens 2023 υποδέχεται τους καταιγιστικούς Parkway Drive την Τρίτη 27 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού

Μια από τις καλύτερες μπάντες του σύγχρονου metal, ήδη headliners στα μεγαλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης το ερχόμενο καλοκαίρι, στο μεγαλύτερο show που έχει δώσει ποτέ στη χώρα μας.

Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα θα ανακοινωθούν σύντομα!



Οι Parkway Drive δημιουργήθηκαν το 2003 στην Αυστραλία και μέσα σε αυτές τις δύο δεκαετίες παρακολουθήσαμε μια μπάντα που ξεκίνησε από ένα σπιτικό υπόγειο να εξελίσσεται σε ένα μεγαθήριο του metal που έχει κυκλοφορήσει επτά studio albums (έξι από τα οποία έχουν γίνει χρυσά στην πατρίδα τους) και έχει δώσει αμέτρητες συναυλίες σε κάθε γωνιά του πλανήτη.



Από τη στιγμή που ο Brett Gurewitz (κιθαρίστας των Bad Religion) τους υπέγραψε στη θρυλική Epitaph Records, το 2006, οι Parkway Drive δεν άργησαν να καθιερωθούν ως ένα από τα πιο σημαντικά ονόματα της metalcore σκηνής, με τον τρίτο τους δίσκο “Deep Blue” (2010) να γνωρίζει την αποθέωση και να βρίσκει τη θέση του ανάμεσα στους καλύτερους εκείνης της χρονιάς, σύμφωνα με το εμβληματικό Kerrang!



Η συνέχεια με τα “Atlas” (2012), “Ire” (2015) και, κυρίως, το καταπληκτικό "Reverence" (2018), απέδειξε πως το συγκρότημα δεν σκοπεύει να περιοριστεί στα στεγανά του metalcore και πως πλέον μιλάμε για ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα του σύγχρονου metal. Τραγούδια όπως τα “Wild Eyes”, “Darker Still”, “Prey”, “Crushed”, “Glitch”, “Swing” και “Wishing Wells” είναι μόνο μερικά παραδείγματα του χαρακτηριστικού ήχου που τους οδήγησε δικαιωματικά στα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ του κόσμου.



Κάθε τους εμφάνιση χαρακτηρίζεται ως “100% αδρεναλίνη”, μια έκρηξη ενέργειας με οργιώδη riffs σε συνδυασμό με μελωδία και συναίσθημα. Μετά και την κυκλοφορία του “Darker Still”, τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι Parkway Drive θα ξεκινήσουν μια ακόμα τεράστια παγκόσμια περιοδεία που θα τους φέρει και στο Release Athens 2023, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μία από τις σπουδαιότερες μπάντες του σύγχρονου metal στην καλύτερη στιγμή τους.



Follow Parkway Drive:

Official Website

Facebook

Twitter

Instagram

YouTube



Η προπώληση ξεκινάει την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου, στις 11:00, προς 40€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.



Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με αρχική τιμή 100€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.



Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμο και το δεύτερο διήμερο εισιτήριο του Release Athens 2023, για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:



Disturbed & more tba (26/6/23, Πλατεία Νερού) + Parkway Drive & more tba (27/6/23, Πλατεία Νερού) προς 65€ (κέρδος 15€)



Διάθεση εισιτηρίων:



Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα releaseathens.gr / viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης



Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr



Follow Release Athens:

Official Website

Facebook

Instagram

TikTok

YouTube

Spotify

Twitter