Ο βασιλιάς Κάρολος επισκέφτηκε τζαμί και έγινε viral: Έβγαλε τα παπούτσια του και είχε τρύπια κάλτσα (vid)

Συμβαίνει και στα μεγαλύτερα σαλόνια. Ο βασιλιάς Κάρολος επισκέφτηκε τζαμί, έβγαλε τα παπούτσια του και είχε τρύπια κάλτσα, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Ο βασιλιάς Κάρολος πήγε σε ένα από τα πιο ιερά μέρη του ανατολικού Λονδίνου και κατάφερε να γίνει viral χάρη στις τρύπιες κάλτσες του.

Μαζί με την Καμίλα, επισκέφθηκαν ένα ιστορικό τζαμί στο Μπρικ Λέιν του ανατολικού Λονδίνου, όπου τους περίμενε ένα τεράστιο πλήθος και μια φαντασμαγορική υποδοχή, με χορεύτριες να περπατούν μπροστά τους, ραίνοντας το δρόμο με πέταλα.

In world news, King Charles has a sock with a hole in it. Thanks Fox News. pic.twitter.com/Fm8IY1Vqgy — Kai 🇺🇲🇺🇲🇺🇲 (@Eph_611) February 10, 2023

Ο Κάρολος επέλεξε ένα μακρύ μαύρο παλτό πάνω από πουκάμισο και γραβάτα, ενώ η Καμίλα ένα λευκό, αν και μόλις έφτασαν στο τζαμί, πρόσθεσε μαντίλα. Ωστόσο, όταν ήρθε η ώρα να βγάλει τα παπούτσια του, αποκαλύφθηκε πως η κάλτσα του 74χρονου βασιλιά είχε μια άκρως εμφανή τρύπα ακριβώς πάνω από τα δάχτυλα του δεξιού του ποδιού.

Heard King Charles was so proud of his hole-y socks, he wouldn't throw them out and kept wearing 'em - until one day, everyone could see straight through to his toes! pic.twitter.com/2v5txk5pKo — Aradhya (@Aradhya213) February 11, 2023

Το βασιλικό ζεύγος επισκέφθηκε επίσης ένα εστιατόριο και, σύμφωνα με πληροφορίες, στον Κάρολο προσφέρθηκε ένα φλιτζάνι τσάι, το οποίο του πήραν αφού έριξε έναν κύβο ζάχαρης. Αλλά από την χθεσινή επίσκεψη, το μόνο που φαίνεται να έμεινε στην ιστορία ήταν η τρύπια κάλτσα του Βρετανού βασιλιά, με την φωτογραφία να έχει γίνει viral και αντικείμενο ανελέητου τρολαρίσματος.