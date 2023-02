Το σοκαριστικό βίντεο που δείχνει πως η γη στη Τουρκία χωρίστηκε στα δύο (vid)

Πραγματικα οι εικόνες που έρχονται από τη Τουρκία σοκάρουν. Drone κατέγραψε πως η Γη χωρίστηκε κυριολεκτικά στα δύο.

Το ρήγμα που περιγράφεται ως τεράστιο, μήκους 500 χιλιομέτρων, το οποίο μετακινεί την αραβική πλάκα προς το Βορρά και σπρώχνει την πλάκα της Ανατολίας προς τα δυτικά, βιντεοσκοπήθηκε. Με αυτήν τη φράση το τουρκικό δίκτυο Haber Turk μετέδωσε απίστευτες εικόνες από το μέγεθος της καταστροφής που χαρακτηρίζεται ως η έβδομη πλέον θανατηφόρα αυτόν τον αιώνα, πριν από τον σεισμό και το τσουνάμι της Ιαπωνίας το 2011 και το σεισμό στο Ιράν το 2003, με 31.000 νεκρούς.

Η εμφάνιση του ρήγματος στην επιφάνεια αποτελεί κορυφαία επιστημονική παρατήρηση, δεδομένου ότι συνδυάζονται τα ενόργανα δεδομένα με επιτόπιες παρατηρήσεις. «Τα στοιχεία της σεισμικής διάρρηξης στην επιφάνεια θα αναλυθούν, γεωμετρικά, κινηματικά και δυναμικά, έτσι ώστε να αποκτηθεί ολοκληρωμένη εικόνα για το σεισμοτεκτονικό πλαίσιο» τόνισε ο επικεφαλής της αποστολής, καθηγητής Ευθύμης Λέκκας.

