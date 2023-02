Απίστευτες θεωρίες συνωμοσίας υποστηρίζουν ότι η εμφάνιση του Sam Smith στα Grammy «είχε καταληφθεί από δαίμονες» (vid)

Στο Twitter σχολιάζουν πως όλο και περισσότεροι σταρ εκφράζουν τη λατρεία τους στον Σατανά μέσω των σόου τους.

Κάθε φορά που έρχεται η εποχή των βραβείων, υπάρχουν πάντα εικασίες και θεωρίες σχετικά με το ποιος θα πάρει τα μεγάλα βραβεία, αλλά όσον αφορά τα φετινά βραβεία Grammy - που πραγματοποιήθηκαν στο Λος Άντζελες το βράδυ της Κυριακής(05/02) - κάποιοι θεατές αποφάσισαν να αφεθούν στη θεωρία ότι επρόκειτο για μαγεία και σατανιστική τελετή.

Αυτό για το οποίο έκαναν λόγο οι εν λόγω σχολιαστές ήταν στην πραγματικότητα η εμφάνιση του Σαμ Σμιθ και της Κιμ Πέτρας, οι οποίοι ανέβηκαν στη σκηνή για να τραγουδήσουν από κοινού το προκλητικό κομμάτι τους, «Unholy».

America, THE STATE OF THE DEMONIC LEFT IN 30 SECONDS. Watch till the end. They do not even try to hide it. #GRAMMYs #Grammys2023 pic.twitter.com/uCjNMFrd9v

Με κόκκινο φωτισμό, πυροτεχνήματα, μεταλλικά κλουβιά και χορευτές να κάνουν κύκλους γύρω από τον Smith καθώς τραγουδούσαν τον στίχο τους, η ζωντανή εκτέλεση του κομματιού ήταν σίγουρα φλογερή και επαναστατική. Σε ένα σημείο, ο Smith φαίνεται να φοράει ακόμα και ένα καπέλο με κέρατα, σε μια προφανή νύξη προς τον διάβολο.

Σήμερα, κάποιοι συντηρητικοί υποστηρίζουν ότι η Smith και ο Petras ξεκίνησαν έναν «πνευματικό πόλεμο» με το να είναι λίγο σέξι στην εθνική τηλεόραση, ενώ κάποιοι υποστηρίζουν ότι η διαφήμιση της Pfizer αμέσως μετά δεν ήταν σύμπτωση...

Grammys openly celebrating satan (Sam Smith singing “unholy,” brought to you by Pfizer all while Jill Biden is handing out song of the year. It’s a satanic cult. If this doesn’t show people I don’t know what will. It’s blatantly disgusting! Stop giving the #GRAMMYs the ratings pic.twitter.com/MfuxVzSdSU